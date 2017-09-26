Рябков обсудил с американским политологом отношения России и США

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудил во вторник с американским политологом, профессором Колумбийского университета Робертом Легвольдом вопросы отношений Москвы и Вашингтона. Об этом сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам отношений между Россией и США, а также некоторым международным проблемам", - информировали в дипведомстве.