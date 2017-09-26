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Замглавы МИД РФ Сыромолотов обсудил с послом ЕС в Москве борьбу с терроризмом

Политика
26 сентября, 20:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Об этом сообщили во вторник в МИД РФ

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов обсудил с главой представительства Евросоюза в России Вигаудасом Ушацкасом сотрудничество в борьбе с терроризмом. Об этом сообщили во вторник в МИД РФ.

"В ходе беседы были затронуты некоторые аспекты антитеррористической повестки дня России и Евросоюза", - сообщили в дипведомстве.

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Персоны
Сыромолотов, Олег Владимирович
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