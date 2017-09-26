Замглавы МИД РФ Сыромолотов обсудил с послом ЕС в Москве борьбу с терроризмом

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов обсудил с главой представительства Евросоюза в России Вигаудасом Ушацкасом сотрудничество в борьбе с терроризмом. Об этом сообщили во вторник в МИД РФ.
"В ходе беседы были затронуты некоторые аспекты антитеррористической повестки дня России и Евросоюза", - сообщили в дипведомстве.