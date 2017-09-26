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Врио главы Россотрудничества назначен Алексей Фролов

Политика
26 сентября, 19:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Руководитель ведомства Любовь Глебова была ранее наделена полномочиями члена Совета Федерации от Удмуртии и освобождена от должности в Россотрудничестве

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности руководителя Россотрудничества вместо Любови Глебовой назначен ее заместитель Алексей Фролов. Об этом сообщили во вторник пресс-службе Россотрудничества.

"Временно исполняющим обязанности руководителя Россотрудничества назначен Алексей Фролов", - говорится в сообщении ведомства.

В Россотрудничестве напомнили об итогах работы Глебовой. Как заявили в ведомстве, под ее руководством была расширена сеть российских центров науки и культуры: открыты центры в Бухаресте (Румыния), Гомеле (Белоруссия), Оше (Киргизия), представительство Россотрудничества в составе посольства в Тегеране (Иран), филиал РЦНК в Тирасполе, готовятся к открытию отделения РЦНК в Худжанде (Таджикистан) и Гюмри (Армения), представительства в Афганистане и Сирии.

26 сентября 2017 года президент РФ подписал указ об отставке руководителя Россотрудничества Любови Глебовой. Ранее она была наделена полномочиями члена Совета Федерации РФ от Удмуртской Республики.

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Персоны
Глебова, Любовь Николаевна
Темы
Отставки и назначения
Страны
Россия
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