Врио главы Россотрудничества назначен Алексей Фролов

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности руководителя Россотрудничества вместо Любови Глебовой назначен ее заместитель Алексей Фролов. Об этом сообщили во вторник пресс-службе Россотрудничества.
"Временно исполняющим обязанности руководителя Россотрудничества назначен Алексей Фролов", - говорится в сообщении ведомства.
В Россотрудничестве напомнили об итогах работы Глебовой. Как заявили в ведомстве, под ее руководством была расширена сеть российских центров науки и культуры: открыты центры в Бухаресте (Румыния), Гомеле (Белоруссия), Оше (Киргизия), представительство Россотрудничества в составе посольства в Тегеране (Иран), филиал РЦНК в Тирасполе, готовятся к открытию отделения РЦНК в Худжанде (Таджикистан) и Гюмри (Армения), представительства в Афганистане и Сирии.
26 сентября 2017 года президент РФ подписал указ об отставке руководителя Россотрудничества Любови Глебовой. Ранее она была наделена полномочиями члена Совета Федерации РФ от Удмуртской Республики.