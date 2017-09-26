Представление Никитина правительству Нижегородской области состоится в четверг

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Представление временно исполняющего обязанности губернатора Нижегородской области Глеба Никитина региональному правительству состоится в четверг, 28 сентября. Об этом экс-замминистра промышленности и торговли сообщил ТАСС.
"Представление региональному правительству состоится в четверг", - отметил он.
На вопрос о задачах на новом посту Никитин отметил, что намерен развивать в регионе высокотехнологичный сектор, учитывая существующий кадровый потенциал. "Вторая задача - благоустройство и развитие нижегородской агломерации. Здесь я тоже вижу хорошие перспективы. У меня довольно амбициозные планы на самом деле, касающиеся вывода Нижегородской области на уровень самых передовых регионов по качеству жизни, инвестиционной привлекательности",- отметил он.
При этом врио губернатора заметил, что сначала надо "познакомиться с людьми, обеспечить политическую и общественную консолидацию, найти некий консенсус относительно того, куда мы движемся".
Никитин работал в Минпромторге с 2012 года. Он пришел в министерство на должность заместителя министра промышленности и торговли, в 2013 году стал первым заместителем министра.
Президент РФ Владимир Путин провел во вторник в Кремле встречу с Глебом Никитиным. Ранее глава государства принял отставку Валерия Шанцева, который возглавлял Нижегородскую область с 2005 года.