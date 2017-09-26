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Представление Никитина правительству Нижегородской области состоится в четверг

Политика
26 сентября, 20:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Врио губернатора отметил, что намерен развивать в регионе высокотехнологичный сектор, учитывая существующий кадровый потенциал

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Представление временно исполняющего обязанности губернатора Нижегородской области Глеба Никитина региональному правительству состоится в четверг, 28 сентября. Об этом экс-замминистра промышленности и торговли сообщил ТАСС.

"Представление региональному правительству состоится в четверг", - отметил он.

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На вопрос о задачах на новом посту Никитин отметил, что намерен развивать в регионе высокотехнологичный сектор, учитывая существующий кадровый потенциал. "Вторая задача - благоустройство и развитие нижегородской агломерации. Здесь я тоже вижу хорошие перспективы. У меня довольно амбициозные планы на самом деле, касающиеся вывода Нижегородской области на уровень самых передовых регионов по качеству жизни, инвестиционной привлекательности",- отметил он.

При этом врио губернатора заметил, что сначала надо "познакомиться с людьми, обеспечить политическую и общественную консолидацию, найти некий консенсус относительно того, куда мы движемся".

Никитин работал в Минпромторге с 2012 года. Он пришел в министерство на должность заместителя министра промышленности и торговли, в 2013 году стал первым заместителем министра.

Президент РФ Владимир Путин провел во вторник в Кремле встречу с Глебом Никитиным. Ранее глава государства принял отставку Валерия Шанцева, который возглавлял Нижегородскую область с 2005 года.

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Никитин, Глеб Сергеевич Шанцев, Валерий Павлинович Путин, Владимир Владимирович
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