МИД РФ назвал провокацией заявления Литвы о давлении на нее со стороны России

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Москва считает провокацией утверждения высшего литовского руководства о давлении на него с российской стороны. Об этом заявили во вторник в МИД РФ.

"Как известно, в своем недавнем интервью литовскому порталу Delfi президент Литвы Даля Грибаускайте поведала о якобы оказанном на нее в ходе встречи с Владимиром Путиным в феврале 2010 года в Хельсинки давлении, выразившемся в некоем "списке требований, которые должна была выполнить Литва", - говорится в комментарии дипведомства.

"Мы уже заявляли, что это не соответствует действительности, - обратили внимание в министерстве. - Более того, сразу же предложили Вильнюсу обнародовать запись той беседы, опровергающую литовские инсинуации. Однако реакции не последовало. Хотя это и понятно".

"Подобного рода провокационные утверждения, не имеющие ничего общего с реальными фактами, не делают чести литовскому руководству. Нельзя самоутверждаться за счет явного подлога", - подчеркнули в МИД РФ.