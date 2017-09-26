МИД РФ назвал провокацией заявления Литвы о давлении на нее со стороны России

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Москва считает провокацией утверждения высшего литовского руководства о давлении на него с российской стороны. Об этом заявили во вторник в МИД РФ.
"Как известно, в своем недавнем интервью литовскому порталу Delfi президент Литвы Даля Грибаускайте поведала о якобы оказанном на нее в ходе встречи с Владимиром Путиным в феврале 2010 года в Хельсинки давлении, выразившемся в некоем "списке требований, которые должна была выполнить Литва", - говорится в комментарии дипведомства.
"Мы уже заявляли, что это не соответствует действительности, - обратили внимание в министерстве. - Более того, сразу же предложили Вильнюсу обнародовать запись той беседы, опровергающую литовские инсинуации. Однако реакции не последовало. Хотя это и понятно".
"Подобного рода провокационные утверждения, не имеющие ничего общего с реальными фактами, не делают чести литовскому руководству. Нельзя самоутверждаться за счет явного подлога", - подчеркнули в МИД РФ.