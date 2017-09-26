Всех глав ТИК в Саратове отправили в отставку из-за нарушений на выборах 10 сентября

САРАТОВ, 26 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Саратовской области постановила отправить в отставку всех председателей территориальных избиркомов (ТИК) Саратова из-за нарушений, допущенных в ходе единого дня голосования 10 сентября. Соответствующее постановление было опубликовано во вторник на сайте комиссии.

"Рассмотрев документы об итогах голосования на выборах губернатора Саратовской области и депутатов Саратовской областной Думы <...>, с учетом того, что на двух избирательных участках итоги голосования признаны недействительными, принимая во внимание выявленные недостатки <...>, комиссия постановила досрочно освободить от должностей председателей ТИК всех шести районов Саратова", - говорится в документе.

Кроме того, досрочно освобождены от должностей главы Аркадакского, Балаковского, Перелюбского и Пугачевских территориальных избирательных комиссий.

Обязанности председателей временно возложены на их заместителей.

Ранее сообщалось, что общественное движение "Россия выбирает", которое занимается наблюдением за выборами, зафиксировало больше всего нарушений во время единого дня голосования 10 сентября в Краснодарском крае, Владивостоке и Саратове.

11 сентября переизбранный губернатором Саратовской области Валерий Радаев объявил, что "в связи с нарушениями, допущенными в ходе выборов 10 сентября", глава Саратова Валерий Сараев принял решение уйти в отставку.