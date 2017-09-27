Госдума призовет ГА ООН осудить блокаду Кубы со стороны США

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду заслушает в рамках "правительственного часа" министра образования и науки Ольгу Васильеву. Депутаты также намерены принять проект обращения к Генассамблее ООН, парламентам государств мира и межпарламентским организациям с призывом осудить блокаду Кубы со стороны США.

"Правительственный час" с Васильевой

Министр образования и науки выступит перед парламентариями с отчетом о работе своего ведомства с учетом ранее направленных ей вопросов от думских фракций. Затем перед депутатами выступит курирующий Минобрнауки аудитор Счетной палаты.

Первый зампредседателя профильного комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко ("Единая Россия") не ожидает в рамках "правительственного часа" от Васильевой "каких-то не прогнозируемых заявлений", поскольку ситуация в образовании, по его словам, в настоящее время "достаточно стабильная, и прежде всего родители ее оценивают скорее положительно, чем отрицательно, в том числе и по самой кричащей теме, которая не давала покоя, - это ЕГЭ".

Тем не менее, указал Онищенко, проблемы в образовании остаются - это и материальная база образовательных учреждений, и социальное положение педагогов. "Естественно, эти темы не обойдут стороной", - считает политик. По его словам, депутатов также волнуют вопросы подготовки научных и педагогических кадров, а также о роли школы не только в образовании детей, но и в их воспитании, в том числе трудового.

Онищенко также хотелось бы услышать в выступлении министра о положении дел в российской науке. "Недавно была утверждена президентом Стратегия о научной политике, ее надо выполнять, нужен соответствующий развернутый план мероприятий. [Есть] поручение президента относительно роли науки в развитии экономики, общества в связи с вступлением в шестой технологический уклад, это будущее государства. Будем ли мы заурядной страной, которая идет и пользуется достижениями других, или мы будем активными участниками этого нового этапа развития экономики?" - отметил депутат.

Обращение к ГА ООН

Госдума намерена также принять в среду проект обращения к Генассамблее ООН, парламентам государств мира и межпарламентским организациям с призывом осудить блокаду Кубы со стороны США.

Документ был подготовлен комитетом Госдумы по международным делам, сообщил журналистам его председатель Леонид Слуцкий. При этом он обратил внимание, что это уже далеко не первое подобное обращение Госдумы. Однако, указал глава комитета, "в свете последней риторики американской администрации об отходе от курса на нормализацию взаимоотношений с Кубой такое обращение становится особенно актуальным".

В самом проекте заявления депутаты указывают, что, "вопреки основополагающим целям и принципам ООН, вот уже более 50 лет США в одностороннем порядке оказывают политическое и экономическое давление на Республику Куба". "Многолетние санкции Вашингтона не только тормозят развитие кубинской экономики, но и ущемляют права и законные интересы кубинских граждан, в том числе в сфере обеспечения медикаментами и товарами первой необходимости", - подчеркивают российские законодатели. При этом отмечается, что США игнорируют резолюции Генассамблеи ООН о необходимости прекращения блокады Кубы.

В Госдуме также отмечают, что "заявленный Вашингтоном курс на нормализацию двусторонних отношений с Гаваной, признание политики в отношении Кубы устаревшей, введение отдельных послаблений в режиме блокады, обмен дипломатическими представительствами на практике не привели к снятию большинства ограничений и санкционных мер против кубинского государства и его народа". "Несмотря на ожидания, оздоровление кубинско-американских отношений на деле не происходит. Напротив, фиксируется тенденция к замедлению этого процесса, отсутствует прогресс по принципиально значимым для диалога Вашингтона и Гаваны вопросам. Настораживающие по своей резкости высказывания американских властей в адрес Кубы, звучащие с высоких трибун, в том числе международных организаций, свидетельствуют о возрождении конфронтационных элементов, несущих угрозу срыва ранее достигнутых договоренностей", - говорится в проекте обращения.

В этом контексте Госдума намерена призвать администрацию США "прекратить препятствовать реализации суверенных прав Кубы" и снять торговое и финансовое эмбарго с этой страны, а Генассамблею ООН - "предпринять практические действия" по прекращению блокады Кубы.