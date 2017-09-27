СФ призовет международные организации защитить права обучаться на родном языке на Украине

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации намерен в среду принять заявление и призвать верховных комиссаров ООН, ОБСЕ, комиссара Совета Европы по правам человека, а также парламенты и международные парламентские организации Европы дать объективную оценку антидемократическому закону Украины и защитить права нацменьшинств и права детей в этой стране. Об этом говорится в проекте заявления Совета Федерации в связи с принятием закона Украины "Об образовании".
"Члены Совета Федерации федерального собрания Российской Федерации заявляют о необходимости принятия исчерпывающих мер по восстановлению нарушенных прав и защите от дискриминации всех граждан Украины", - говорится в проекте заявления, имеющемся в распоряжении ТАСС.