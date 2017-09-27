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МВД России и Ирана будут обмениваться опытом в противодействии терроризму

Политика
27 сентября, 10:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Главы ведомств также обсудили расширение сотрудничества в сфере противодействия наркоугрозе и проведение скоординированных оперативно-разыскных мероприятий по перекрытию каналов контрабанды наркотиков

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. МВД России и Ирана расширят обмен опытом в сфере противодействия экстремизму, терроризму и наркопреступности. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк по итогам встречи в Пекине главы российского министерства Владимира Колокольцева с командующим Силами охраны правопорядка Исламской Республики Иран Хосейном Аштари.

"При обсуждении направлений взаимодействия российский министр отметил перспективность обмена практическим опытом и информацией, представляющей взаимный интерес, особенно в области противодействия терроризму и экстремистским проявлениям", - сообщила она.

Кроме того, они обсудили расширение сотрудничества в сфере противодействия наркоугрозе и проведение скоординированных оперативно-разыскных мероприятий по перекрытию каналов контрабанды наркотиков. Успешным таким примером Колокольцев назвал антинаркотическую операцию "Канал - Западный заслон" при участии иранских партнеров, прошедшую в мае-июне этого года.

"Колокольцев подчеркнул, что подписание программы совместных действий, подготовленной в целях реализации соглашения о сотрудничестве между МВД России и МВД Исламской Республики Иран, придаст новый импульс нашей работе по ряду ключевых направлений", - добавила Волк.

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