МВД России и Ирана будут обмениваться опытом в противодействии терроризму

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. МВД России и Ирана расширят обмен опытом в сфере противодействия экстремизму, терроризму и наркопреступности. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк по итогам встречи в Пекине главы российского министерства Владимира Колокольцева с командующим Силами охраны правопорядка Исламской Республики Иран Хосейном Аштари.
"При обсуждении направлений взаимодействия российский министр отметил перспективность обмена практическим опытом и информацией, представляющей взаимный интерес, особенно в области противодействия терроризму и экстремистским проявлениям", - сообщила она.
Кроме того, они обсудили расширение сотрудничества в сфере противодействия наркоугрозе и проведение скоординированных оперативно-разыскных мероприятий по перекрытию каналов контрабанды наркотиков. Успешным таким примером Колокольцев назвал антинаркотическую операцию "Канал - Западный заслон" при участии иранских партнеров, прошедшую в мае-июне этого года.
"Колокольцев подчеркнул, что подписание программы совместных действий, подготовленной в целях реализации соглашения о сотрудничестве между МВД России и МВД Исламской Республики Иран, придаст новый импульс нашей работе по ряду ключевых направлений", - добавила Волк.