МИД РФ: иракские курды и Багдад должны найти формулу сосуществования в едином государстве

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Спорные вопросы между Иракским Курдистаном и Багдадом должны решаться путем диалога для выработки формулы сосуществования в едином государстве. Об этом заявили в среду в МИД РФ в связи с прошедшим 25 сентября референдумом о независимости Иракского Курдистана.

"В Москве с уважением относятся к национальным устремлениям курдов, - указали в российском дипведомстве. - Исходим из того, что все спорные вопросы, существующие между федеральными властями Ирака и руководством Курдского автономного района, могут и должны решаться на путях конструктивного и уважительного диалога, призванного выработать взаимоприемлемую формулу сосуществования в рамках единого иракского государства".

"Неизменной остается наша поддержка суверенитета, единства и территориальной целостности дружественного Ирака, других государств Ближнего Востока", - подчеркнули в МИД РФ.

По мнению российского внешнеполитического ведомства, в настоящий момент "принципиально важно избежать всего того, что рискует дополнительно осложнить и дестабилизировать ближневосточный регион, и без того перегруженный конфликтными ситуациям".

В понедельник в Иракском Курдистане состоялся референдум о независимости региона. По данным телеканала "Рудау", более 90% из 3,44 млн участвовавших в референдуме проголосовали за создание независимого государства.

Против проведения референдума выступило центральное правительство, считая его неконституционным, а также Турция и Иран, высказывающиеся за единство арабской страны. Неуместным на данном этапе референдум считают в США и ряде европейских стран, так как он, по их убеждению, подрывает усилия по борьбе с терроризмом и региональную безопасность.