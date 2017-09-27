МИД РФ: иракские курды и Багдад должны найти формулу сосуществования в едином государстве

Росприроднадзор проведет пересчет содержания сероводорода на полигоне "Кучино"Общество 27 сентября, 11:25
"Екатеринбург-Арена" и "Казань-Арена" будут схожи подсветкой фасадаСпорт 27 сентября, 11:21
Пресс-конференция о будущем цифровой медицины в России. ВидеотрансляцияОбщество 27 сентября, 11:20
Взрывы складов боеприпасов на Украине. ДосьеБиографии и справки 27 сентября, 11:20
Матыцин: отставка губернатора Красноярского края не повлияет на подготовку к УниверсиадеСпорт 27 сентября, 11:07
Жителей России приглашают поучаствовать в конкурсе спортивных общественных проектовНовости партнеров 27 сентября, 10:57
Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсиюМеждународная панорама 27 сентября, 10:55
Макарова обыграла Касаткину на турнире WTA в КитаеСпорт 27 сентября, 10:54
Глава Минобрнауки: в школе целесообразно изучать один иностранный языкОбщество 27 сентября, 10:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Спорные вопросы между Иракским Курдистаном и Багдадом должны решаться путем диалога для выработки формулы сосуществования в едином государстве. Об этом заявили в среду в МИД РФ в связи с прошедшим 25 сентября референдумом о независимости Иракского Курдистана.
"В Москве с уважением относятся к национальным устремлениям курдов, - указали в российском дипведомстве. - Исходим из того, что все спорные вопросы, существующие между федеральными властями Ирака и руководством Курдского автономного района, могут и должны решаться на путях конструктивного и уважительного диалога, призванного выработать взаимоприемлемую формулу сосуществования в рамках единого иракского государства".
По мнению российского внешнеполитического ведомства, в настоящий момент "принципиально важно избежать всего того, что рискует дополнительно осложнить и дестабилизировать ближневосточный регион, и без того перегруженный конфликтными ситуациям".
В понедельник в Иракском Курдистане состоялся референдум о независимости региона. По данным телеканала "Рудау", более 90% из 3,44 млн участвовавших в референдуме проголосовали за создание независимого государства.
Против проведения референдума выступило центральное правительство, считая его неконституционным, а также Турция и Иран, высказывающиеся за единство арабской страны. Неуместным на данном этапе референдум считают в США и ряде европейских стран, так как он, по их убеждению, подрывает усилия по борьбе с терроризмом и региональную безопасность.