Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матвиенко не исключает попытки расшатать ситуацию в РФ в преддверии выборов президента

Политика
27 сентября, 10:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Спикер Совета Федерации отметила, что необходимо противостоять любым таким действиям

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключает, что в период предвыборной президентской кампании будут продолжаться попытки расшатать ситуацию в стране.

"Попытки воздействовать на ситуацию в нашей стране, расшатать ее, будут продолжаться. И, скорее всего, особенно активно в период кампании по выборам главы российского государства", - сказала она в среду, открывая первое пленарное заседание осенней сессии верхней палаты парламента.

Матвиенко отметила, что необходимо противостоять любым таким действиям. "Я прошу членов палаты уделить особое внимание данному вопросу. А Временную комиссию по защите государственного суверенитета - тщательно вести мониторинг ситуации, предпринимать в случае необходимости нужные меры. Правовые, политические, информационные инструменты для этого у нас имеются", - подчеркнула спикер, обращаясь к сенаторам.

Как ранее пояснили в ЦИК РФ, выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года.

Смотрите также

Эксперты заявили о попытках вмешательства в подготовку и проведение выборов-2017 в РФ

Понятие "иностранное вмешательство" может появиться в законодательстве РФ

Лавров предостерег США от вмешательства в выборы в России

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Матвиенко, Валентина Ивановна
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсию
2
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
3
CNN: Гейтс сменил iPhone на устройство с Android
4
Путин освободил от должности главкома ВКС РФ Виктора Бондарева
5
США готовы принять меры в ответ на "несоблюдение" РФ условий Договора по открытому небу
6
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
7
Вице-спикер Заксобрания: красноярский губернатор объявил об отставке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама