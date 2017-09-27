Матвиенко не исключает попытки расшатать ситуацию в РФ в преддверии выборов президента

Росприроднадзор проведет пересчет содержания сероводорода на полигоне "Кучино"Общество 27 сентября, 11:25
"Екатеринбург-Арена" и "Казань-Арена" будут схожи подсветкой фасадаСпорт 27 сентября, 11:21
Пресс-конференция о будущем цифровой медицины в России. ВидеотрансляцияОбщество 27 сентября, 11:20
Взрывы складов боеприпасов на Украине. ДосьеБиографии и справки 27 сентября, 11:20
Матыцин: отставка губернатора Красноярского края не повлияет на подготовку к УниверсиадеСпорт 27 сентября, 11:07
Жителей России приглашают поучаствовать в конкурсе спортивных общественных проектовНовости партнеров 27 сентября, 10:57
Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсиюМеждународная панорама 27 сентября, 10:55
Макарова обыграла Касаткину на турнире WTA в КитаеСпорт 27 сентября, 10:54
Глава Минобрнауки: в школе целесообразно изучать один иностранный языкОбщество 27 сентября, 10:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключает, что в период предвыборной президентской кампании будут продолжаться попытки расшатать ситуацию в стране.
"Попытки воздействовать на ситуацию в нашей стране, расшатать ее, будут продолжаться. И, скорее всего, особенно активно в период кампании по выборам главы российского государства", - сказала она в среду, открывая первое пленарное заседание осенней сессии верхней палаты парламента.
Матвиенко отметила, что необходимо противостоять любым таким действиям. "Я прошу членов палаты уделить особое внимание данному вопросу. А Временную комиссию по защите государственного суверенитета - тщательно вести мониторинг ситуации, предпринимать в случае необходимости нужные меры. Правовые, политические, информационные инструменты для этого у нас имеются", - подчеркнула спикер, обращаясь к сенаторам.
Как ранее пояснили в ЦИК РФ, выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года.