Матвиенко не исключает попытки расшатать ситуацию в РФ в преддверии выборов президента

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключает, что в период предвыборной президентской кампании будут продолжаться попытки расшатать ситуацию в стране.

"Попытки воздействовать на ситуацию в нашей стране, расшатать ее, будут продолжаться. И, скорее всего, особенно активно в период кампании по выборам главы российского государства", - сказала она в среду, открывая первое пленарное заседание осенней сессии верхней палаты парламента.

Матвиенко отметила, что необходимо противостоять любым таким действиям. "Я прошу членов палаты уделить особое внимание данному вопросу. А Временную комиссию по защите государственного суверенитета - тщательно вести мониторинг ситуации, предпринимать в случае необходимости нужные меры. Правовые, политические, информационные инструменты для этого у нас имеются", - подчеркнула спикер, обращаясь к сенаторам.

Как ранее пояснили в ЦИК РФ, выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года.