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СФ призвал международные парламенты защитить право учиться на родном языке на Украине

Политика
27 сентября, 11:23 UTC+3 МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Документ поддержали 159 сенаторов

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации единогласно принял в среду заявление, в котором призвал ООН, ОБСЕ и международные парламентские организации Европы дать объективную оценку антидемократическому закону Украины "Об образовании". Документ поддержали 159 сенаторов.

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"Призываем Верховного комиссара ООН по правам человека, Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, комиссара Совета Европы по правам человека, а также парламенты государств Европы и международные парламентские организации Европы дать объективную оценку антидемократическому закону Украины и защитить права национальных меньшинств учиться на родном языке", - говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что сенаторы уверены, что необходимо принять исчерпывающие мер по восстановлению нарушенных прав и защите от дискриминации всех граждан Украины. Говорится в заявлении и о том, что власти Украины продолжают практику грубейших нарушений прав человека. В частности, принятый закон "Об образовании" противоречит конституции Украины, "ущемляет интересы русскоязычных жителей страны и нацелен на тотальную украинизацию".

"Обращает на себя внимание тот факт, что закон подписан президентом Украины накануне Европейского дня языков, который отмечается в целях демонстрации богатого языкового и культурного многообразия, поощрения изучения и освоения различных языков, в том числе в учебных заведениях", - отмечается в заявлении.

Сенаторы считают, что закон противоречит обязательствам Украины, принятым ею в соответствии с Рамочной конвенцией по защите национальных меньшинств 1995 года и Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств от 1998 года. "В своем стремлении к насильственной украинизации образования власти Украины нарушили права многочисленных национальных общин, проживающих на территории Украины. Так называемая революция достоинства привела к откровенному унижению человеческого достоинства тех, кто не поддержал государственный переворот на Украине в 2014 году", - подчеркивается в заявлении.

В нем также отмечается, что Совфед поддерживает справедливые жесткие оценки, данные украинскому закону властями Болгарии, Венгрии, Греции, Молдавии, Польши и Румынии.

Госдума на пленарном заседании в среду также намерена рассмотреть и принять проект заявления, осуждающий украинский закон "Об образовании".

 

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