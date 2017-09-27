СФ призвал международные парламенты защитить право учиться на родном языке на Украине

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации единогласно принял в среду заявление, в котором призвал ООН, ОБСЕ и международные парламентские организации Европы дать объективную оценку антидемократическому закону Украины "Об образовании". Документ поддержали 159 сенаторов.

"Призываем Верховного комиссара ООН по правам человека, Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, комиссара Совета Европы по правам человека, а также парламенты государств Европы и международные парламентские организации Европы дать объективную оценку антидемократическому закону Украины и защитить права национальных меньшинств учиться на родном языке", - говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что сенаторы уверены, что необходимо принять исчерпывающие мер по восстановлению нарушенных прав и защите от дискриминации всех граждан Украины. Говорится в заявлении и о том, что власти Украины продолжают практику грубейших нарушений прав человека. В частности, принятый закон "Об образовании" противоречит конституции Украины, "ущемляет интересы русскоязычных жителей страны и нацелен на тотальную украинизацию".

"Обращает на себя внимание тот факт, что закон подписан президентом Украины накануне Европейского дня языков, который отмечается в целях демонстрации богатого языкового и культурного многообразия, поощрения изучения и освоения различных языков, в том числе в учебных заведениях", - отмечается в заявлении.

Сенаторы считают, что закон противоречит обязательствам Украины, принятым ею в соответствии с Рамочной конвенцией по защите национальных меньшинств 1995 года и Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств от 1998 года. "В своем стремлении к насильственной украинизации образования власти Украины нарушили права многочисленных национальных общин, проживающих на территории Украины. Так называемая революция достоинства привела к откровенному унижению человеческого достоинства тех, кто не поддержал государственный переворот на Украине в 2014 году", - подчеркивается в заявлении.

В нем также отмечается, что Совфед поддерживает справедливые жесткие оценки, данные украинскому закону властями Болгарии, Венгрии, Греции, Молдавии, Польши и Румынии.

Госдума на пленарном заседании в среду также намерена рассмотреть и принять проект заявления, осуждающий украинский закон "Об образовании".