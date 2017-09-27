Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдума назвала этноцидом русского народа реформу образования на Украине

Политика
27 сентября, 11:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Депутаты указывают, что украинский закон об образовании грубо нарушает обязательства Киева в рамках двусторонних и международных договоренностей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Джапаридзе/ТАСC

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла заявление о недопустимости нарушения права коренных народов и национальных меньшинств обучаться на родном языке на Украине. Его проект был внесен на обсуждение представителями всех фракций.

Смотрите также
Венгроязычная школа в Ужгороде

Не всякий язык до Киева доведет: Украина ограничивает применение языков нацменьшинств

"Депутаты Государственной думы ФС РФ считают недопустимым нарушение фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках… Закон "Об образовании" станет актом этноцида русского народа на Украине", - говорится в заявлении.

Госдума указывает, что украинский закон об образовании грубо нарушает обязательства Киева в рамках двусторонних и международных договоренностей. "Враждебная нетерпимость по отношению к представителям этнических групп на Украине, к сожалению, является отличительной чертой современной украинской власти и очередной раз нашла подтверждение в решении Верховной рады Украины и президента Украины", - констатируют российские законодатели.

В этом контексте Госдума предлагает "объединить усилия всех парламентских сил в целях защиты коренных народов и национальных меньшинств Украины от принудительной ассимиляции и насаждения каких-либо форм дискриминации". "Депутаты Государственной думы выражают солидарность с протестной позицией властей Болгарии, Венгрии, Греции, Молдавии, Польши и Румынии, а также части жителей самой Украины относительно принятого Верховной радой Украины закона "Об образовании" и призывают парламенты других государств, официальные языки которых признаны Украиной региональными языками и языками национальных меньшинств, предпринять шаги для осуждения принятого закона "Об образовании", - говорится в заявлении.

Смотрите также

Новый закон об образовании опубликован на Украине и частично вступает в силу 28 сентября

Госдума осудит реформу образования на Украине, лишающую права обучения на родном языке

Словакия ожидает обеспечение Украиной прав нацменьшинств на образование на родном языке

Госдума также призывает международные организации и парламенты стран Европы к решительному осуждению "националистической политики нетерпимости" украинских властей, "к принятию совместных мер по восстановлению нарушенных прав и защите от дискриминации граждан Украины, являющихся представителями коренных народов".

Верховная рада приняла 5 сентября закон "Об образовании", который был подписан президентом Украины 25 сентября. Им предусматривается, что с 2020 года система образования на Украине станет полностью украиноязычной, что приведет к исчезновению русскоязычных школ и классов, а также школ для национальных меньшинств.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Ситуация вокруг закона об образовании на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава Дагестана заявил, что собирается подать в отставку
2
Кремль не подтвердил и не опроверг сообщения об отставке Толоконского
3
Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсию
4
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
5
Первый этап разработки самоходного артиллерийского орудия "Лотос" завершится в сентябре
6
Госдума назвала этноцидом русского народа реформу образования на Украине
7
Лондон крайне разочарован решением США по Bombardier
Темы дня
Новости партнеров
Реклама