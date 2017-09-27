Госдума назвала этноцидом русского народа реформу образования на Украине

В результате пожара пострадала примерно треть военных складов в Винницкой областиМеждународная панорама 27 сентября, 12:56
Тюменское УФАС оштрафовало "Росгосстрах" на 10,5 млн рублей за сговор с предпринимателемНовости Урала 27 сентября, 12:54
"Спартак" будет хозяином поля в матче 1/8 финала Кубка РоссииСпорт 27 сентября, 12:52
Глава Дагестана заявил, что собирается подать в отставкуПолитика 27 сентября, 12:49
Спортсмены преклонили колено против ТрампаСпорт 27 сентября, 12:45
Песков: договор РФ и Украины о дружбе действует, депутаты вправе на него ссылатьсяПолитика 27 сентября, 12:43
Следствие вменяет лидеру "Христианского государства" организацию угроз кинотеатрамПроисшествия 27 сентября, 12:41
ФИФА разрешила Константину Раушу выступать за сборную РоссииСпорт 27 сентября, 12:38
Детские сады, которые меняют представления о воспитании детейВ стране 27 сентября, 12:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла заявление о недопустимости нарушения права коренных народов и национальных меньшинств обучаться на родном языке на Украине. Его проект был внесен на обсуждение представителями всех фракций.
"Депутаты Государственной думы ФС РФ считают недопустимым нарушение фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках… Закон "Об образовании" станет актом этноцида русского народа на Украине", - говорится в заявлении.
Госдума указывает, что украинский закон об образовании грубо нарушает обязательства Киева в рамках двусторонних и международных договоренностей. "Враждебная нетерпимость по отношению к представителям этнических групп на Украине, к сожалению, является отличительной чертой современной украинской власти и очередной раз нашла подтверждение в решении Верховной рады Украины и президента Украины", - констатируют российские законодатели.
В этом контексте Госдума предлагает "объединить усилия всех парламентских сил в целях защиты коренных народов и национальных меньшинств Украины от принудительной ассимиляции и насаждения каких-либо форм дискриминации". "Депутаты Государственной думы выражают солидарность с протестной позицией властей Болгарии, Венгрии, Греции, Молдавии, Польши и Румынии, а также части жителей самой Украины относительно принятого Верховной радой Украины закона "Об образовании" и призывают парламенты других государств, официальные языки которых признаны Украиной региональными языками и языками национальных меньшинств, предпринять шаги для осуждения принятого закона "Об образовании", - говорится в заявлении.
Госдума также призывает международные организации и парламенты стран Европы к решительному осуждению "националистической политики нетерпимости" украинских властей, "к принятию совместных мер по восстановлению нарушенных прав и защите от дискриминации граждан Украины, являющихся представителями коренных народов".
Верховная рада приняла 5 сентября закон "Об образовании", который был подписан президентом Украины 25 сентября. Им предусматривается, что с 2020 года система образования на Украине станет полностью украиноязычной, что приведет к исчезновению русскоязычных школ и классов, а также школ для национальных меньшинств.