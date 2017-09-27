Госдума назвала этноцидом русского народа реформу образования на Украине

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла заявление о недопустимости нарушения права коренных народов и национальных меньшинств обучаться на родном языке на Украине. Его проект был внесен на обсуждение представителями всех фракций.

"Депутаты Государственной думы ФС РФ считают недопустимым нарушение фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках… Закон "Об образовании" станет актом этноцида русского народа на Украине", - говорится в заявлении.

Госдума указывает, что украинский закон об образовании грубо нарушает обязательства Киева в рамках двусторонних и международных договоренностей. "Враждебная нетерпимость по отношению к представителям этнических групп на Украине, к сожалению, является отличительной чертой современной украинской власти и очередной раз нашла подтверждение в решении Верховной рады Украины и президента Украины", - констатируют российские законодатели.

В этом контексте Госдума предлагает "объединить усилия всех парламентских сил в целях защиты коренных народов и национальных меньшинств Украины от принудительной ассимиляции и насаждения каких-либо форм дискриминации". "Депутаты Государственной думы выражают солидарность с протестной позицией властей Болгарии, Венгрии, Греции, Молдавии, Польши и Румынии, а также части жителей самой Украины относительно принятого Верховной радой Украины закона "Об образовании" и призывают парламенты других государств, официальные языки которых признаны Украиной региональными языками и языками национальных меньшинств, предпринять шаги для осуждения принятого закона "Об образовании", - говорится в заявлении.

Госдума также призывает международные организации и парламенты стран Европы к решительному осуждению "националистической политики нетерпимости" украинских властей, "к принятию совместных мер по восстановлению нарушенных прав и защите от дискриминации граждан Украины, являющихся представителями коренных народов".

Верховная рада приняла 5 сентября закон "Об образовании", который был подписан президентом Украины 25 сентября. Им предусматривается, что с 2020 года система образования на Украине станет полностью украиноязычной, что приведет к исчезновению русскоязычных школ и классов, а также школ для национальных меньшинств.