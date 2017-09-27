Матвиенко вручила удостоверения новым сенаторам

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду на открытии осенней сессии верхней палаты парламента вручила удостоверения новым членам Совфеда. Среди них - экс-главком ВКС Виктор Бондарев (Кировская область) и бывший посол РФ в США Сергей Кисляк (Республика Мордовия).

Также удостоверения из рук председателя палаты получили Сергей Аренин (Саратовская область), Любовь Глебова (Удмуртская республика), Игорь Каграманян (Ярославская область), Олег Ковалев (Рязанская область), Вячеслав Наговицын (Республика Бурятия), Олег Селезнев (Республика Адыгея), Арсен Фадзаев (Республика Северная Осетия - Алания).

"Хочу представить наших новых коллег. Позвольте вручить им удостоверения членов Совета Федерации и пожелать больших успехов в работе", - сказала глава Совфеда.

Матвиенко также представила сенаторов, полномочия которых были переутверждены - это Людмила Бокова, Андрей Климов, Константин Косачев, Виктор Кресс, Эдуард Россель, Николай Рыжков. "Они не прерывали работы, активно ее продолжают. Коллеги, .. поздравляю вас с переназначением", - сказала спикер.

Она отметила, что еще несколько новых сенаторов получат удостоверения на следующем заседании Совфеда. "Это Валерий Куликов (Севастополь), Олег Мельниченко (Пензенская область), Александр Ракитин (Республика Карелия) и Юрий Федоров (Удмуртская Республика)", - перечислила Матвиенко.

Тем, чьи сенаторские полномочия были досрочно прекращены или завершились в связи с истечением срока, вручили благодарности и почетные грамоты.

В ходе заседания возник вопрос, касающийся наделения полномочиями сенатора бывшего руководителя Россотрудничества Любови Глебовой. В ряде СМИ появилась информация, что у нее нет ценза оседлости в Удмуртии и что ее кандидатура не соответствует законодательству, по которому необходимо отработать пять лет послом. "Мы запросили регион, который представил Любовь Николаевну, а также правовое управление президента, которые дали четкий и внятный ответ о соответствии законодательству выдвижение Глебовой. Нет оснований так реагировать", - сказала Матвиенко.