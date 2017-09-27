Чем запомнится губернатор Толоконский Красноярскому краю

Политическая карьера 64-летнего Виктора Толоконского прежде всего связана с Новосибирской областью. С 1993 года он семь лет возглавлял администрацию Новосибирска, затем переместился в областное правительство: дважды избирался на должность губернатора, а после отмены прямых выборов был назначен указом президента. На посту главы этого региона Толоконский отработал 10 лет, и его неожиданный переход в 2010 году на должность полномочного представителя президента РФ по Сибирскому федеральному округу многие аналитики воспринимали как понижение по службе.

Толоконского на посту главы Новосибирской области сменил Василий Юрченко, который продержался в губернаторском кресле недолго — в марте 2014-го он был отправлен в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия президента". Эксперты связывали неудачи Юрченко с противодействием Толоконского, который вскоре тоже оставил свой пост: в мае 2014 года он стал врио губернатора Красноярского края.

"Это было стечение обстоятельств. С одной стороны, уходил губернатор Лев Кузнецов, было понятно, что он покинет Красноярск. А в то же время в Новосибирске была конфликтная ситуация между полпредом и губернатором. Вероятно, все это сыграло на назначение Толоконского", — сказал ТАСС политолог Сергей Комарицын.

Бюджет, доходы, прибыль

Толоконский победил на губернаторских выборах в сентябре 2014 года, набрав 63% голосов. Его ближайший соперник — председатель комитета по делам села и агропромышленной политике Законодательного собрания края Валерий Сергиенко тогда получил лишь 14%.

Новосибирской политик возглавил регион в кризисный 2014 год. "Край может и должен развиваться за счет собственной экономики", — говорил тогда он и ставил задачу увеличить доходы консолидированного бюджета на 100 млрд рублей за шесть лет. За 2015–2016 годы этот показатель вырос на 40 млрд рублей — до 200 млрд рублей.

"В заслугу можно смело поставить рост доходов бюджета края — в том числе за счет грамотной и осторожной работы с основными налогоплательщиками. Думаю, задача наращивания доходной части бюджета на 100 млрд рублей за шесть лет отменена не будет", — сказал ТАСС депутат Госдумы РФ Виктор Зубарев.

По его словам, в экономической сфере край мягче многих регионов прошел кризисный этап, связанный с изменением системы международных отношений, санкционной политикой. "Смогли не только сохранить объемы экспорта, но и выйти на азиатские и европейские рынки угля, зерна. Наконец, у нас появился документ долгосрочного планирования — Стратегия на период до 2030 года. Конечно, ее проект подвергся критике, но при этом удалось заложить базовые позиции развития края на три пятилетки", — подчеркнул Зубарев.

Параметры краевого бюджета во многом зависят от мировых цен на цветные металлы и в меньшей степени на нефть. Сам Толоконский внимательно следил за ценами. "Я в Новосибирске отродясь не смотрел на котировки. Здесь я все время в этих котировках: вижу зеленый треугольник — радуюсь: пошла прибыль. Красный треугольник вниз — прибыль теряем", — признавался он журналистам.

Приватизация

Частично доходную часть бюджета удалось нарастить благодаря продаже краевого имущества. В 2015 году край за 4 млрд рублей продал структурам Олега Дерипаски 51% акций аэропорта Емельяново. Вторая волна приватизации в 2017 году не удалась: Толоконский встретил сопротивление местной элиты, когда зашла речь о продаже принадлежащих краю акций "Красноярскнефтепродукта" и оставшегося пакета акций аэропорта. "Из этих предприятий "ничего — никому", — заявил один из самых влиятельных политиков края, спикер краевого парламента Александр Усс.

Это был редкий случай открытого противостояния местных "варягу" Толоконскому.

"Он не стал своим, несмотря на то что была попытка подменить понятие "красноярский" на "сибирский". Хотя внешнего обсуждения выдавливания его из региона не было из-за неспособности политической элиты. Однако проблема была, и это ощущалось даже в академической и художественной среде", — говорит Сергей Комарицын.

Универсиада и зарплаты

Громкий резонанс вызвало решение красноярских законодателей повысить себе зарплату в июне 2017 года. Принятый депутатами закон был подписан губернатором и вызвал резкую критику в прессе, после чего его пришлось отменять. По мнению красноярского политолога Александра Чернявского, если бы это было причиной, то отставка Толоконского состоялась бы еще летом.

Поводом для ухода главы региона со своего поста, по мнению Чернявского, могло стать недовольство центра подготовкой к Универсиаде 2019 года. Всемирные зимние студенческие игры пройдут в Красноярске с 2 по 12 марта. В городе построят или реконструируют 34 спортивных и медицинских объекта, модернизируют городскую транспортную инфраструктуру. Инвестиции в подготовку к Универсиаде оцениваются в 60 млрд рублей.

Во время мартовского визита в Красноярск президент России Владимир Путин заявил, что на 12 из 34 объектов Универсиады есть отставание по срокам строительства. И призвал местные власти не допускать этого. Тогда представители региона объясняли, что сроки строительства сдвинулись из-за проведения государственной экспертизы, и обещали ликвидировать эти отставания.

Между двух городов

Толоконский запомнился региону своей мобильностью. Он часто выезжал в территории, мог за пару дней побывать в различных концах края. Такими визитами губернатор держал в тонусе местные власти. Неоднократно он бывал и в пострадавших от майских пожаров населенных пунктах и обещал, что погорельцы получат новое жилье до 15 сентября. Однако ввести жилье в крупном поселке Стрелка в указанные сроки не удалось — строительство идет до сих пор.

Глава региона охотно и долго говорил на публике и даже пел песни. Все "красноярские" годы он не терял интереса к родному Новосибирску и даже участвовал в местных мероприятиях. Например, в сентябре 2017 года на праздновании 80-летия Новосибирской области он исполнил для горожан песню "Вальс-Бостон". Несколько ранее губернатор поразил красноярцев на библиотечном конгрессе, спев песню "Поцелуй меня, удача".

По словам Виктора Зубарева, кто бы ни возглавил Красноярский край на переходный период — до новых выборов, у него будут очень сложные задачи. "Это завершение подготовки основных объектов края к Универсиаде 2019 года, к 400-летнему юбилею Енисейска, выборы главы Красноярска на следующие пять лет", — сказал он.

Об отставке

В среду Виктор Толоконский сообщил о своей отставке с поста губернатора Красноярского края. Это произошло на встрече с членами правительства, депутатами и руководителями органов госвласти в крае. По словам вице-спикера краевого парламента Алексея Клешко, Толоконский сказал: "Я ухожу. И даже уезжаю." При этом было заметно, что он волнуется. Губернатор сообщил, что обычно прощается с коллегами, когда уже мыслями в новой работе, но на этот раз другая ситуация. "Я не бросал никогда начатые дела. Сейчас есть сожаление, что не все проекты реализованы до конца. Но я всегда был за обновление", — сказал Виктор Толоконский.

Региональная редакция ТАСС