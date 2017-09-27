Кремль не подтвердил и не опроверг сообщения об отставке Толоконского

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что губернатор Красноярского края Виктор Толоконский написал прошение об отставке.

"Не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее в среду вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко написал на своей странице в Instagram, что Толоконский провел закрытую встречу с региональным правительством, на которой объявил о своей отставке.

По его словам, губернатор уходит с поста без предложения о будущей работе.