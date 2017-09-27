Путин свяжется с Удмуртией, где уничтожен последний химический боезаряд

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин свяжется в среду по телемосту с Удмуртией, где завершено уничтожение последнего химического оружия, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Состоится телемост с Удмуртией, с поселком Кизнер, и посвящен он будет ликвидации последнего химического боеприпаса из российских арсеналов", - сказал представитель Кремля. По его словам, "речь идет о том, что фактически (российская - прим. ТАСС) сторона выполняет международные обязательства - это конвенция о запрещении химоружия - и полностью ликвидирует свое химоружие, причем досрочно".
По оценке Пескова, "в целом это очень важная веха". "В свое время, в самом начале 2000-х годов были серьезные трения с ОЗХО [Организация по запрещению химического оружия] по вопросу о ликвидации, фактически Россия была тогда не в состоянии выполнять обязательства за свой счет, поэтому привлекались средства из-за рубежа для ликвидации химического арсенала", - напомнил он. Пресс-секретарь президента также обратил внимание на то, что в 2001 году Путин "принял решение о том, что Россия полностью возьмет на себя все расходы и принял личное решение финансировать из собственных средств (РФ - прим. ТАСС) и довести эту работу до конца".
Представитель Кремля отметил, что во время телемоста "речь пойдет о возможном перепрофилировании высокотехнологичных, очень сложных объектов, на которых проводилось уничтожение химоружия".