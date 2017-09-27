Песков: никто не имеет права критиковать РФ и Турцию за ВТС в рамках международного права

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Мировое сообщество не имеет права или обоснования для того, чтобы критиковать Россию и Турцию за легитимное сотрудничество в сфере ВТС. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя появление критических комментариев со стороны западных стран в отношении сделки по продаже Турции российских комплекса С-400.
"Ни у кого нет права критиковать Россию и Турцию за военно-техническое сотрудничество, которое осуществляется в строгом соответствии с международным правом и никоим не направлено против каких-то третьих стран, - сказал он. - Поэтому ни у кого нет оснований высказывать какие-то критические соображения в этой связи".
Песков особо подчеркнул, что предстоящий 28 сентября визит президента РФ Владимира Путина в Анкару имеет исключительно прагматические цели.
"Россия и Турция - это страны, которые находятся в состоянии очень тесного взаимодействия, будь то торгово-экономическое сотрудничество, инвестиционное сотрудничество, сотрудничество в области ВТС, в области культуры, в осуществлении мегапроектов, - уточнил он. - Кроме того, это страны, которые взаимодействуют в вопросах обеспечения региональной безопасности, в том числе в Сирии". Представитель Кремля добавил, что в рамках визита "по всем этим вопросам будет произведена сверка часов".