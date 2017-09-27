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Владимир Путин проведет встречу с президентом Гвинейской Республики Альфой Конде

Политика
27 сентября, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Главы государств обсудят двусторонние отношения и взаимодействие с Афросоюзом

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретится 28 сентября с президентом Гвинейской Республики, действующим Председателем Африканского союза Альфой Конде, находящимся в России с официальным визитом по приглашению главы российского государства.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров запланировано обсуждение текущего состояния и перспектив развития российско-гвинейских отношений, вопросов взаимодействия России с Афросоюзом, а также актуальных международных и региональных проблем, прежде всего, на африканском континенте", - пояснили в Кремле.

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Конде, Альфа Путин, Владимир Владимирович
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