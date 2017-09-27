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Песков назвал ротацию в губернаторском корпусе востребованным и ожидаемым процессом

Политика
27 сентября, 12:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

В Кремле не согласны с точкой зрения, согласно которой должность губернатора становится все более технической, подчеркнул пресс-секретарь

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ротация в губернаторском корпусе - нормальный процесс, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Ротация, ротационный процесс в корпусе руководителей регионов - это абсолютно нормальный, востребованный и ожидаемый процесс. В данном случае глава государства именно идет по пути ротационного обновления губернаторского корпуса. Это абсолютно нормальный процесс", - сказал Песков.

Он отметил, что в Кремле не согласны с точкой зрения, что губернаторская должность становится все более технической. "Это те самые молодые, талантливые широкопрофильные специалисты. Они все имеют опыт работы в органах федеральной и региональной власти, на самых разных участках, по мнению президента, они способны реализовывать уже наработанный, несмотря на молодой возраст, потенциал, в интересах развития тех регионов, которые они возглавили", - добавил представитель Кремля.

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