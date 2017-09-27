ЦИК утвердил форму удостоверения президента РФ

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия РФ на своем заседании в среду утвердила форму удостоверения об избрании президентом РФ.
"Удостоверение об избрании президентом Российской Федерации представляет собой книжечку в твердой кожаной обложке бордового цвета размером 100х70 мм. На внешней стороне обложки удостоверения помещаются изображение герба Российской Федерации и надпись "Президент Российской Федерации", выполненные золотым тиснением", - говорится в постановлении ЦИК.
На правой внутренней стороне удостоверения указываются фамилия, имя, отчество избранного президента и срок, на который он избран. На левой - помещается фотография президента размером 3х4 см. Подписывает удостоверение главы государства председатель ЦИК, а подпись и фотография президента скрепляются голограммами круглой гербовой печати ЦИК.
Как ранее сообщили в Центризбиркоме, выборы президента должны состояться 18 марта 2018 года.