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Песков: договор РФ и Украины о дружбе действует, депутаты вправе на него ссылаться

Политика
27 сентября, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Таким образом, пресс-секретарь президента РФ прокомментировал заявление Госдумы в связи с принятием на Украине закона об образовании, в котором депутаты назвали его нарушением договора о дружбе

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© AP Photo/Pavel Golovkin

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Апеллирование депутатов Госдумы к действующему договору о дружбе между РФ и Украиной в своем заявлении относительно нового украинского закона об образовании юридически обоснованно. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С юридической точки зрения документ остается в силе, он не был денонсирован. Соответственно, с правовой точки зрения апеллирование к действующему документу де-юре является нормальной практикой", - сказал Песков.

Так он прокомментировал заявление Госдумы в связи с принятием на Украине нового закона об образовании, в котором российские депутаты назвали этот закон нарушением действующего договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, подписанного в 1997 году.

При этом, за дальнейшими комментариями и разъяснениями Песков предложил обратиться в Госдуму.

Верховная рада приняла 5 сентября закон "Об образовании", который был подписан президентом Украины 25 сентября. Им предусматривается, что с 2020 года система образования на Украине станет полностью украиноязычной, что приведет к исчезновению русскоязычных школ и классов, а также школ для национальных меньшинств.

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Темы
Кризис на Украине Ситуация вокруг закона об образовании на Украине
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Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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