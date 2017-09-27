Песков: договор РФ и Украины о дружбе действует, депутаты вправе на него ссылаться

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Апеллирование депутатов Госдумы к действующему договору о дружбе между РФ и Украиной в своем заявлении относительно нового украинского закона об образовании юридически обоснованно. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С юридической точки зрения документ остается в силе, он не был денонсирован. Соответственно, с правовой точки зрения апеллирование к действующему документу де-юре является нормальной практикой", - сказал Песков.

Так он прокомментировал заявление Госдумы в связи с принятием на Украине нового закона об образовании, в котором российские депутаты назвали этот закон нарушением действующего договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, подписанного в 1997 году.

При этом, за дальнейшими комментариями и разъяснениями Песков предложил обратиться в Госдуму.

Верховная рада приняла 5 сентября закон "Об образовании", который был подписан президентом Украины 25 сентября. Им предусматривается, что с 2020 года система образования на Украине станет полностью украиноязычной, что приведет к исчезновению русскоязычных школ и классов, а также школ для национальных меньшинств.