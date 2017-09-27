Памфилова поддержала отставку руководителей ТИК Саратова

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что поддерживает решение избиркома Саратовской области об отставке всех председателей территориальных избиркомов (ТИК) Саратова из-за нарушений, допущенных в ходе единого дня голосования 10 сентября.
По ее словам, у ЦИК накопился "ряд претензий" к выборам в Саратове еще по думской избирательной кампании 2016 года.
"Целый ряд вещей, которые сейчас выявились, и уж последней каплей, которая переполнила общую нашу чашу терпения, стало, что ввод протоколов в городе Саратове задерживался", - сказала Памфилова в среду на заседании ЦИК. "Когда руководители ТИК начинают сначала сверять результаты, понравятся - не понравятся руководителю города - это недопустимо", - подчеркнула она.
Поэтому, по словам главы ЦИК, действия саратовского облизбирка "абсолютно обоснованны". "Мы их поддерживаем", - подчеркнула Памфилова.
26 сентября избирательная комиссия Саратовской области постановила отправить в отставку всех председателей территориальных избиркомов (ТИК) Саратова из-за нарушений, допущенных в ходе единого дня голосования 10 сентября. Кроме того, досрочно освобождены от должностей главы Аркадакского, Балаковского, Перелюбского и Пугачевских ТИК.
Ранее сообщалось, что общественное движение "Россия выбирает", которое занимается наблюдением за выборами, зафиксировало больше всего нарушений на прошедших выборах в Краснодарском крае, Владивостоке и Саратове. 11 сентября переизбранный губернатором Саратовской области Валерий Радаев объявил, что "в связи с нарушениями, допущенными в ходе выборов 10 сентября", глава Саратова Валерий Сараев принял решение уйти в отставку.