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Памфилова поддержала отставку руководителей ТИК Саратова

Политика
27 сентября, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

По ее словам, у ЦИК накопился "ряд претензий" к выборам в Саратове еще по думской избирательной кампании прошлого года

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что поддерживает решение избиркома Саратовской области об отставке всех председателей территориальных избиркомов (ТИК) Саратова из-за нарушений, допущенных в ходе единого дня голосования 10 сентября.

По ее словам, у ЦИК накопился "ряд претензий" к выборам в Саратове еще по думской избирательной кампании 2016 года.

"Целый ряд вещей, которые сейчас выявились, и уж последней каплей, которая переполнила общую нашу чашу терпения, стало, что ввод протоколов в городе Саратове задерживался", - сказала Памфилова в среду на заседании ЦИК. "Когда руководители ТИК начинают сначала сверять результаты, понравятся - не понравятся руководителю города - это недопустимо", - подчеркнула она.

Поэтому, по словам главы ЦИК, действия саратовского облизбирка "абсолютно обоснованны". "Мы их поддерживаем", - подчеркнула Памфилова.

26 сентября избирательная комиссия Саратовской области постановила отправить в отставку всех председателей территориальных избиркомов (ТИК) Саратова из-за нарушений, допущенных в ходе единого дня голосования 10 сентября. Кроме того, досрочно освобождены от должностей главы Аркадакского, Балаковского, Перелюбского и Пугачевских ТИК.

Ранее сообщалось, что общественное движение "Россия выбирает", которое занимается наблюдением за выборами, зафиксировало больше всего нарушений на прошедших выборах в Краснодарском крае, Владивостоке и Саратове. 11 сентября переизбранный губернатором Саратовской области Валерий Радаев объявил, что "в связи с нарушениями, допущенными в ходе выборов 10 сентября", глава Саратова Валерий Сараев принял решение уйти в отставку.

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Персоны
Памфилова, Элла Александровна
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