Глава Дагестана заявил, что собирается подать в отставку

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов намерен подать заявление об отставке.

Об этом он сообщил в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Я буду подавать заявление об отставке. Скорее всего, сегодня", - сказал он.