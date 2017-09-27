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Глава Дагестана заявил, что собирается подать в отставку

Политика
27 сентября, 12:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Рамазан Абдулатипов в эфире радиостанции "Говорит Москва" отметил, что, возможно, подаст заявление в среду

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Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов намерен подать заявление об отставке.

Об этом он сообщил в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Я буду подавать заявление об отставке. Скорее всего, сегодня", - сказал он.

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