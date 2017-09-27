Рябков: контакты РФ и США по Дейр-эз-Зору не прекращаются

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Россия и США не прекращают контакты по ситуации в районе сирийского города Дейр-эз-Зора. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Наши контакты не прекращаются", - сказал он.
Рябков добавил, что Россия не получила от Соединенных Штатов внятных разъяснений по ситуации, сложившейся в ходе боев в районе этого населенного пункта.
"Целый ряд обстоятельств, на которые указывало Министерство обороны РФ относительно зон действия боевиков и местонахождения американского спецназа и американских, я так понимаю, американских военных советников - не буду здесь ничего импровизировать, просто повторяю то, что звучало со стороны Министерства обороны, - эти аспекты по-прежнему остались без ответа".
"Мы не получили внятных разъяснений, почему ситуация сложилась таким образом", - добавил Рябков.