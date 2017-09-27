Экс-посол в США надеется, что будет полезен комитету СФ на посту первого зампреда

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Бывший посол РФ в США Сергей Кисляк, чья кандидатура была поддержана комитетом Совета Федерации по международным делам для назначения на должность первого заместителя председателя, выразил надежду, что будет полезен комитету на этом посту, и пообещал, что будет работать честно.

"Спасибо огромное за доверие. Хочу заверить, что я буду работать честно, и рассчитываю на взаимность. Надеюсь, что я буду полезен для комитета", - сказал Кисляк на заседании международного комитета Совфеда в среду.

В свою очередь, глава комитета Константин Косачев заявил, что абсолютно уверен, что приход Кисляка в комитет "радикальным образом укрепит и усилит" его. "Сергей Иванович не только в последние годы, будучи в должности посла, но и многие годы до того, безусловно, был и остается одним из авторитетных лидеров отечественной дипломатии. Человек, который и в позиции заместителя министра иностранных дел, и на предыдущих своих постах всегда демонстрировал высочайший профессионализм, высочайшую гражданственность", - сказал сенатор на заседании комитета.

Он подчеркнул, что Кисляк является большим профессионалом "в сферах, которые очень часто штатным дипломатам с штатным мгимовским или другим гуманитарным образованием недоступны". Он уточнил, что речь идет о вопросах разоружения, научно-технического сотрудничества, энергетики. "Всего того, чем занимался Сергей Иванович все эти годы", - добавил Косачев.

В среду комитет Совета Федерации по международным делам предложил палате утвердить экс-посла РФ в США Кисляка в должности первого заместителя председателя комитета. Как ожидается, Совет Федерации рассмотрит этот вопрос в течение дня.

Глава Мордовии Владимир Волков 20 сентября подписал указ о назначении Кисляка членом Совета Федерации, представителем от исполнительной власти республики. В среду на пленарном заседании Кисляк получил удостоверение сенатора из рук спикера палаты Валентины Матвиенко.