ФСБ планирует построить заграждение на границе Крыма с Украиной

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым построит 50-километровое заграждение на границе с Украиной для обеспечения безопасности республики, сообщили ТАСС в пресс-службе Погрануправления.
Обустройство заграждения обойдется более чем в 200 млн рублей, работы планируется завершить уже в этом году, следует из материалов на сайте госзакупок.
"В настоящее время работа по инженерному оснащению российско-украинского участка границы ведется в плановом порядке, и строительство 50-километровых инженерных заграждений на севере Крыма - ее очередной этап", - сообщили в ведомстве.
Как сообщается на сайте госзакупок, ведомство объявило аукцион на поставку и монтаж забора высотой более двух метров и длиной 49,5 км в Красноперекопском районе, граничащем с Украиной. Согласно конкурсной документации, работы должны быть выполнены до 20 декабря 2017 года, максимальная (начальная) стоимость контракта - 212,88 млн рублей.
Гарантийный срок эксплуатации на инженерное заграждение и дополнительное оборудование к нему - не менее 10 лет, причем оговаривается, что конструкции должны быть устойчивы к сложным климатическим условиям (в том числе влажности до 98% и температуре воздуха до плюс 65 градусов).
Согласно документации, конструкция забора должна обеспечивать высокую прочность, долговечность и экономичность в эксплуатации. Победитель будет определен 16 октября.