СФ утвердил Косачева главой международного комитета, а Кисляка - его первым замом

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации переутвердил Константина Косачева в должности главы комитета по международным делам и избрал нового сенатора, бывшего посла РФ в США Сергея Кисляка его первым заместителем. Такие решения приняты на заседании верхней палаты в среду.

Ранее комитет Совета Федерации по международным делам единогласно избрал Косачева главой комитета, а Кисляка - его первым заместителем и предложил палате утвердить это решение.

Косачев возглавляет комитет СФ по международным делам с 2014 года. В сентябре он переподтвердил свои полномочия в качестве сенатора. В верхней палате парламента Косачев представляет исполнительную власть Марий Эл.

Глава Мордовии Владимир Волков 20 сентября подписал указ о назначении Кисляка членом Совета Федерации, представителем от исполнительной власти республики. В среду на пленарном заседании Кисляк получил удостоверение сенатора из рук спикера палаты Валентины Матвиенко.