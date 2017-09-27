РФ и ЕС возобновили диалог по гражданскому обществу, замороженный в 2014 году

БРЮССЕЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Россия и Евросоюз возобновили диалог по гражданскому обществу по линии Общественной палаты РФ (ОП РФ) и Европейского экономического и социального комитета (ЕЭСК).

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, в Брюсселе в среду начался семинар на тему "Взаимодействие России и ЕС в области образования и развития сельских территорий", впервые с начала в 2014 году кризиса в двусторонних отношениях.

В мероприятии приняли участие секретарь ОП РФ Валерий Фадеев, председатель ЕЭСК Георгес Дассис, а также постпред России при ЕС Владимир Чижов, эксперты этих структур и представители Европейской внешнеполитической службы. Диалог по гражданскому обществу России и ЕС был запущен в 2008 году, нынешний семинар стал седьмым по счету.

"Россия заинтересована в выстраивании конструктивного, стабильного и предсказуемого сотрудничества с Европейским союзом на равноправной и взаимовыгодной основе. Нынешняя полоса конфронтации в наших отношениях - не наш выбор. Давление, санкции не решают проблем, а лишь создают новые - ослабляют экономические позиции наших стран в высококонкурентном мире, подрывают доверие и ведут к эскалации напряженности в Европе, - заявил Чижов. - Хотел бы с удовлетворением отметить, что после четырехлетней паузы, которая возникла не по российской инициативе, сегодняшняя встреча стала возможной благодаря конструктивному настрою и движению навстречу друг другу двух ведущих институтов гражданского общества России и ЕС".

Прогресс в сотрудничестве

В свою очередь Дассис подчеркнул, что Москва и Брюссель смогли достичь "прогресса и развития сотрудничества в нынешний непростой период отношений". "Россия остается нашим партнером и нашим большим соседом, и очень важно, что наш диалог продолжает играть роль в определении добрососедской политики, - подчеркнул он. - Перед нами похожие вызовы - разрыв в развитии городского и сельского общества, проблемы приграничных районов, вопросы стимулирования бизнеса. И нам необходимо консультироваться с гражданским обществом, чтобы понять, каким образом мы можем способствовать поиску ответов на эти вызовы".

В ответ секретарь ОП РФ подчеркнул, что Россия "сейчас переживает бум развития гражданского общества". "Мы осваиваем новые практики, практики волонтерского движения, развитие которого в нашей стране подтолкнули природные катаклизмы, пожары и наводнения. В каждом регионе России созданы общественные палаты. С точки зрения общественного контроля при каждом министерстве и ведомстве созданы общественные советы, которые обладают широкими полномочиями и ни одно решение не может быть принято без консультаций с ними", - отметил Фадеев.

Руководитель департамента Европейской службы внешних действий по вопросам России, Восточному партнерству, Центральной Азии, регионального сотрудничества и ОБСЕ Люк Девинь отказался обсуждать европейскую политику санкций в отношении РФ, но при этом сообщил, что, несмотря на собственные ограничительные меры, ЕС активно работает с российским гражданским обществом. Девинь подчеркнул, что Евросоюз продолжает поддержку независимых общественных организаций, посетовав на то, что из-за этой поддержки они имеют в РФ статус иностранных агентов.

Среди других направлений он отметил участие ЕС в рамках проекта по развитию российских деревень, органов местного самоуправления и особо охраняемых природных территорий в пяти пилотных регионах: Архангельской и Калининградской областях, Краснодарском и Алтайском краях и Республике Алтай. По его словам, Российская Федерация является также одним из крупнейших участников европейских программ студенческих обменов, таких как Erasmus и программ научно-исследовательского сотрудничества, в частности Horizon 2020.