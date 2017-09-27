Рябков: РФ намерена двигаться к безвизовому режиму со всеми странами

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российская сторона намерена двигаться к безвизовому режиму со всеми странами, в том числе с Евросоюзом. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 24".

"Наша позиция остается на 100% прежней: надо двигаться к безвизовому режиму в отношениях со всеми странами, - сказал дипломат. - Президент [РФ Владимир] Путин в свое время предлагал американской стороне перейти к безвизовому режиму. Со времени того предложения много воды утекло, но мы привержены этой политике".

"Мы с Латинской Америкой продолжаем работу по превращению всего этого региона в безвизовую зону для поездок российских граждан. ЕС, безусловно, тоже в числе тех, с кем хотелось бы выйти на такое понимание", - продолжил замминистра.

"Подход российской стороны к тому, что все направления диалога с ЕС нужно восстанавливать и [что] искусственные самоограничения на взаимодействие с Россией, которые ЕС ввел под надуманным предлогом, контрпродуктивны, по-моему, вполне очевиден, и [это] прямая наша реакция на то, что представители ЕС говорят", - подчеркнул Рябков.