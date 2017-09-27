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Рябков: РФ намерена двигаться к безвизовому режиму со всеми странами

Политика
27 сентября, 15:39 UTC+3 МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Замглавы МИД РФ напомнил, что президент России прежде предлагал американской стороне перейти к безвизовому режиму и Москва до сих пор привержена этой политике

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российская сторона намерена двигаться к безвизовому режиму со всеми странами, в том числе с Евросоюзом. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 24".

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"Наша позиция остается на 100% прежней: надо двигаться к безвизовому режиму в отношениях со всеми странами, - сказал дипломат. - Президент [РФ Владимир] Путин в свое время предлагал американской стороне перейти к безвизовому режиму. Со времени того предложения много воды утекло, но мы привержены этой политике".

"Мы с Латинской Америкой продолжаем работу по превращению всего этого региона в безвизовую зону для поездок российских граждан. ЕС, безусловно, тоже в числе тех, с кем хотелось бы выйти на такое понимание", - продолжил замминистра.

"Подход российской стороны к тому, что все направления диалога с ЕС нужно восстанавливать и [что] искусственные самоограничения на взаимодействие с Россией, которые ЕС ввел под надуманным предлогом, контрпродуктивны, по-моему, вполне очевиден, и [это] прямая наша реакция на то, что представители ЕС говорят", - подчеркнул Рябков.

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Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич Путин, Владимир Владимирович
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