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Путин: США не выполняют свои обязательства по ликвидации химоружия

Политика
27 сентября, 15:20 дата обновления: 27 сентября, 15:39 UTC+3

По словам российского президента, Соединенные Штаты уже трижды переносили сроки уничтожения, в том числе под предлогом недостатка в финансировании

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Материал из 1 страницы
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 27 сентября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что США выполнят свои обязательства по ликвидации американского химического оружия, сроки которой переносились уже три раза. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время телемоста с поселком Кизнер в Удмуртии, где ликвидирован последний химический боеприпас из российских запасов.

"Рассчитываем, что усилия России по ликвидации химического оружия послужат примером и для других стран", - сказал президент. Он отметил, что самыми крупными обладателями таких арсеналов были РФ и США.

При этом Соединенные Штаты, по словам Путина, "к сожалению, не выполняют своих обязательств по срокам уничтожения химического оружия - уже трижды переносят сроки ликвидации, в том числе под предлогом отсутствия достаточного необходимого количества бюджетных финансовых средств, что честно говоря звучит как-то странновато". "Но ладно, мы ожидаем, что Соединенные Штаты так же как и другие страны будут выполнять все свои обязательства, взятые в рамках международных соглашений", - заключил российский лидер.

Путин также заявил, что Россия строго выполняет свои обязательства в сфере разоружения и нераспространения ОМУ и хорошо понимает риски возобновления гонки вооружений.

"Россия строго выполняет свои международные обязательства, в том числе - в сфере разоружения и нераспространения оружия массового поражения", - сказал глава государства. По его словам, РФ хорошо понимает "те опасности и риски, которые могут вызывать возобновление гонки вооружений и попытки сломать стратегический паритет".

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