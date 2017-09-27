Путин: США не выполняют свои обязательства по ликвидации химоружия

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НОВО-ОГАРЕВО, 27 сентября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что США выполнят свои обязательства по ликвидации американского химического оружия, сроки которой переносились уже три раза. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время телемоста с поселком Кизнер в Удмуртии, где ликвидирован последний химический боеприпас из российских запасов.
"Рассчитываем, что усилия России по ликвидации химического оружия послужат примером и для других стран", - сказал президент. Он отметил, что самыми крупными обладателями таких арсеналов были РФ и США.
При этом Соединенные Штаты, по словам Путина, "к сожалению, не выполняют своих обязательств по срокам уничтожения химического оружия - уже трижды переносят сроки ликвидации, в том числе под предлогом отсутствия достаточного необходимого количества бюджетных финансовых средств, что честно говоря звучит как-то странновато". "Но ладно, мы ожидаем, что Соединенные Штаты так же как и другие страны будут выполнять все свои обязательства, взятые в рамках международных соглашений", - заключил российский лидер.
Путин также заявил, что Россия строго выполняет свои обязательства в сфере разоружения и нераспространения ОМУ и хорошо понимает риски возобновления гонки вооружений.
"Россия строго выполняет свои международные обязательства, в том числе - в сфере разоружения и нераспространения оружия массового поражения", - сказал глава государства. По его словам, РФ хорошо понимает "те опасности и риски, которые могут вызывать возобновление гонки вооружений и попытки сломать стратегический паритет".