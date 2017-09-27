Путин по телемосту дал команду на ликвидацию последнего в РФ химоружия

НОВО-ОГАРЕВО, 27 сентября. /ТАСС/. Россия досрочно завершила ликвидацию своего арсенала химического оружия. Команду на уничтожение последнего химического боеприпаса дал по телемосту с поселком Кизнер в Удмуртии президент РФ Владимир Путин, после чего боезаряд был утилизирован.

Непосредственно с объекта по хранению и уничтожению химоружия в Кизнере в видеоконференции приняли участие председатель Госкомиссии по химоружия, полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Минпромторге РФ Валерий Капашин и замгендиректора технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Хамид Али Рао.

Перед тем, как дать команду, Путин назвал происходящее историческим событием.

"Сегодня будет ликвидирован последний химический боеприпас из российских арсеналов химического оружия. Без всякого лишнего пафоса можно сказать, что это действительно историческое событие - имея в виду огромный объем, доставшийся нам еще с советских времен арсеналов химического оружия, которым можно, как считали специалисты, было уничтожить несколько раз все живое на земле", - сказал глава государства во время телемоста с объектом в Удмуртии. "Это [ликвидация химоружия] огромный шаг в сторону придания современном у миру более сбалансированного, более безопасного характера", - заключил Путин.

"Поистине выдающееся событие"

Заместитель генерального директора технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Хамид Али Рао, в свою очередь, назвал выдающимся событием полное уничтожение химического оружия в РФ и выразил признательность российским властям за этот шаг.

"Господин президент, сегодня мы собрались по случаю поистине выдающегося события, которое знаменует собой полное уничтожение всех запасов химического оружия, объявленных Российской Федерацией. Это действительно историческая веха для Российской Федерации, Организации по запрещению химического оружия и всего международного сообщества", - сказал Али Рао.

Он подчеркнул, что это событие стало важным вкладом в укрепление положений конвенции о запрещении химического оружия и является подтверждением ее эффективности.

"Выражаю вам искреннюю признательность за ваше личное внимание и принятые вами решения для достижения этой цели. Позвольте выразить вам, господин президент, а также правительству Российской Федерации и всем тем, кто неустанно трудился для того, чтобы сделать этот выдающийся успех реальностью, самые искренние поздравления", - обратился Али Рао к Путину.

Программа ликвидации химоружия в РФ

Как говорится в материалах пресс-службы Кремля, по состоянию на 27 сентября в РФ уничтожены все запасы химического оружия - 39 тыс. 967 тонн отравляющих веществ. Всего были ликвидированы 4 млн 352 тыс. 33 химических боеприпасов, 107 крупнотоннажных цистерн и 927 емкостей с отравляющими веществами зарин, зоман, ви-икс, иприт и люизит. Таким образом, после уничтожения последнего боеприпаса, Россия в полном объеме выполнела обязательства, установленные женевской Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении от 3 сентября 1992 года.

В рамках программы ликвидация химоружия в РФ было создано семь высокотехнологичных объектов в шести регионах, где были применены самые современные технологии и оборудование, обеспечены безопасность и защита персонала, а также окружающей среды. Нештатных ситуаций в процессе ликвидации отправляющих веществ не произошло. Начиная с 2016 года уничтожение химического оружия проводилось только на объекте "Кизнер" в Удмуртии.

В материалах к мероприятию говорится, что в 2018 году планируется провести работы "по битумированию реакционных масс и переработке промышленных отходов, образовавшихся от уничтожения люизита", а начиная с 2019 года на объекте будут проводиться работы по ликвидации последствий его деятельности. Объем бюджетного финансирования программы составляет 288,9 млрд рублей. Дополнительным источником финансирования программы стала международная техническая помощь объемом 32,37 млрд рублей.

Всего за весь период сотрудничества на цели химического разоружения в Российской Федерации средства были выделены 16 иностранными государствами, включая ФРГ, США, Италию, Великобританию, Норвегию, Нидерланды, Финляндию, Швецию, Канаду, Швейцарию, Новую Зеландию, Польшу, Чехию, Ирландию, Бельгию, Францию, а также Европейским Союзом и американским неправительственным фондом "Инициатива по уменьшению ядерной угрозы". Больше всего средств предоставили США - около 19 млрд рублей, Германия - 8,7 млрд рублей, Великобритания - 2,4 млрд, Канада - 1,7 млрд.