Рябков: РФ озабочена свободой передвижения отрядов сирийской оппозиции по территории ИГ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российская сторона озабочена свободой передвижения подконтрольных США отрядов сирийской вооруженной оппозиции по районам, которые контролируются боевиками запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом в среду в эфире телеканала "Россия 24" заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, коснувшись ситуации в районе Сирии, где погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов.

"Исходя из той оперативной обстановки, которая сложилась в этом районе на момент трагедии, о чем много говорили наши военные, мы действительно озабочены тем, что так называемая Свободная сирийская армия при поддержке американского военного персонала достаточно фривольно, свободно себя ощущает в районах, которые считаются районами, контролируемыми запрещенной у нас организации ИГ, - отметил дипломат. - Поэтому в такой обстановке возможны любые неожиданности, и, к сожалению, произошла эта трагедия (гибель генерала)".

По словам Рябкова, США должны, наконец, как можно скорее определиться с тем, кого они считают оппозицией, а кого террористами. "Мы никогда от США ни при прежней, ни при нынешней администрации не могли добиться четкого понимания, кого она считает террористами, кого она считает вооруженной оппозицией, кого она считает заслуживающими поддержки и так далее, - подчеркнул замглавы МИД РФ. - Когда дело на земле дошло до практически полного уничтожения террористического очага, и наши силы, которые поддерживают законное правительство Сирии, соприкоснулись с "клиентами" американцев на земле, возник повод для подобного рода оценок".