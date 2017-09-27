Путин назначил главу управления Кремля по борьбе с коррупцией первым замминистра юстиции

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главы управления Кремля по борьбе с коррупцией Олега Плохого на пост первого заместителя министра юстиции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Назначить Плохого Олега Анатольевича на должность первого заместителя министра юстиции Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в указе.
До этого назначения у главы ведомства Александра Коновалова было шесть заместителей, в том числе статс-секретарь и уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека. Согласно данным на сайте Минюста, должность первого заместителя министра в ведомстве до назначения Плохого никто не занимал.