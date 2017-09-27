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Путин назначил главу управления Кремля по борьбе с коррупцией первым замминистра юстиции

Политика
27 сентября, 16:25 дата обновления: 27 сентября, 16:34 UTC+3

Согласно данным на сайте Минюста, эту должность в ведомстве до назначения Олега Плохого никто не занимал

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Олег Плохой

Олег Плохой

© Алексей Никольский/пресс-служба президента/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главы управления Кремля по борьбе с коррупцией Олега Плохого на пост первого заместителя министра юстиции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Назначить Плохого Олега Анатольевича на должность первого заместителя министра юстиции Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в указе.

Отдельным указом Путин назначил начальником управления президента по вопросам противодействия коррупции руководителя секретариата главы администрации президента Андрея Чоботова.

До этого назначения у главы ведомства Александра Коновалова было шесть заместителей, в том числе статс-секретарь и уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека. Согласно данным на сайте Минюста, должность первого заместителя министра в ведомстве до назначения Плохого никто не занимал.

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