Лавров: РФ продолжит прилагать энергичные усилия по укреплению режима нераспространения

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Москва продолжит прилагать энергичные усилия по укреплению режима нераспространения. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров в приветствии участникам торжественной церемонии по случаю завершения уничтожения химического оружия в Российской Федерации.

"Россия досрочно выполнила взятые на себя обязательства по ликвидации всех своих запасов этого смертоносного вида вооружений - порядка 40 тысяч тонн, - подчеркнул министр. - Реализация столь масштабного проекта при деятельном участии более 15 зарубежных государств и всеобъемлющем международном контроле - наглядный пример эффективного многостороннего сотрудничества". Лавров напомнил, что несмотря на имевшиеся сложности, удалось избавиться от одного из крупнейших арсеналов химоружия в мире. "Особая признательность всем тем, кто на протяжении двух десятилетий последовательно и самоотверженно вносил личный вклад в эту работу, способствуя тем самым упрочению безопасности, доверия и взаимопонимания в мировых делах", - отметил он.

"Символично, что сегодняшнее событие совпадает с 20-летием вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия и создания в целях ее выполнения профильной международной структуры - ОЗХО, - обратил внимание глава российского дипведомства. - Наша страна стояла у их истоков. Сегодня продолжаем прилагать энергичные усилия по укреплению соответствующего режима нераспространения, о чем, в частности, свидетельствует успешное выполнение инициативы президента России Владимира Путина о химической демилитаризации Сирии".