Гордума Волгограда решила сократить депутатский корпус до 36 человек

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ВОЛГОГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Волгоградская городская дума приняла в среду решение сократить депутатский корпус с 48 до 36 человек, это позволит уменьшить бюджетные расходы на 10 млн рублей в год, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе гордумы.
"Коррективы в Устав Волгограда о сокращении численности депутатов с 48 до 36 человек внесены сегодня на заседании гордумы, они приняты большинством голосов. Также решено сократить число депутатов, работающих в гордуме на постоянной основе, с пяти до трех человек. По предварительным данным, такое сокращение позволит сэкономить расходы на содержание гордумы на 10 млн рублей (в год - прим. ТАСС), это примерно третья часть всех годовых расходов на содержание думы", - рассказала представитель городской думы.
В Устав Волгограда внесены также технические и организационные поправки, которые приводят главный документ города в соответствие с федеральным законодательством, сообщила она.
"Новый порядок формирования... начнет действовать уже со следующего созыва представительного органа власти, выборы в гордуму состоятся в 2018 году", - сказала представитель городской думы.