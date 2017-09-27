САМАРА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство Самарской области ушло в отставку, сообщили в среду ТАСС в региональном кабинете министров.

"Подписано постановление об отставке правительства области. Председатель областного правительства и министры назначены временно исполняющими обязанности", - сказал собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин принял в понедельник отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Дмитрия Азарова.

Азаров родился в 1970 году в Куйбышеве (ныне Самара). Выпускник Куйбышевского политехнического института. С 2001 по 2006 год - гендиректор "Средневолжской газовой компании", с 2006 по 2008 год - первый замглавы Самары, с 2008 по 2010 год - министр природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области, с 2010 по 2014 год - мэр Самары.

В сентябре 2014 года Азаров был назначен сенатором от Самарской области в Совете Федерации, где возглавлял комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.