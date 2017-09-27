Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство Самарской области ушло в отставку

Политика
27 сентября, 17:02 UTC+3 САМАРА САМАРА 27, сентября. /ТАСС

Ранее Владимир Путин принял отставку губернатора области Николая Меркушкина

Поделиться
Материал из 1 страницы

САМАРА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство Самарской области ушло в отставку, сообщили в среду ТАСС в региональном кабинете министров.

Смотрите также
Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров

Биография врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова

"Подписано постановление об отставке правительства области. Председатель областного правительства и министры назначены временно исполняющими обязанности", - сказал собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин принял в понедельник отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Дмитрия Азарова.

Азаров родился в 1970 году в Куйбышеве (ныне Самара). Выпускник Куйбышевского политехнического института. С 2001 по 2006 год - гендиректор "Средневолжской газовой компании", с 2006 по 2008 год - первый замглавы Самары, с 2008 по 2010 год - министр природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области, с 2010 по 2014 год - мэр Самары.

В сентябре 2014 года Азаров был назначен сенатором от Самарской области в Совете Федерации, где возглавлял комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Азаров, Дмитрий Игоревич Меркушкин, Николай Иванович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин раскритиковал Соколова и Дворковича из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"
2
Новак: продажа газа из России Европе на востоке Украины нецелесообразна
3
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
4
ФСБ планирует построить заграждение на границе Крыма с Украиной
5
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
6
Путин: США не выполняют свои обязательства по ликвидации химоружия
7
Что происходит с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама