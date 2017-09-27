Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФ отчиталась в Женеве о выполнении пакта об экономических, социальных и культурных правах

Политика
27 сентября, 23:46 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков

Диалог проходил в конструктивной рабочей атмосфере, отметил заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Черкасов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Представленный Россией очередной доклад о выполнении положений Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах стал предметом разговора с экспертами комитета, который ведет мониторинг соблюдения этого документа. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС глава делегации РФ, заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Черкасов.

"Впечатление положительное. Диалог проходил в конструктивной рабочей атмосфере, вопросы были предметными, касались не только нюансов исполнения Россией обязательств по пакту, но и системных аспектов социальной защиты населения", - отметил он. Однако времени было катастрофически мало - всего шесть часов, продолжил замминистра. Российская делегация "постаралась емко ответить на все поставленные экспертами вопросы".

В Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, который следит за соблюдением пакта и оценивает периодические доклады стран-участниц, входят 18 независимых экспертов. По словам Черкасова, "по всем сегментам шел насыщенный и интересный разговор", членов Комитета интересовали, в частности, российские наработки в сфере поддержки социально уязвимых групп населения. "Обсуждалась также тема Крыма, и довольно плотно, - сказал глава делегации. - Мы представили подробную информацию о предпринимаемых там шагах в социальной сфере, образовании, здравоохранении, пенсионном обеспечении, развитии инфраструктуры".

Прямых вопросов о последствиях введенных против Москвы рядом стран Запада санкций не было, отметил замминистра. "Для России это влияние не является определяющим, и эксперты Комитета, думаю, это хорошо понимают, - добавил он. - Гораздо больше их интересовали, скажем, вопросы поддержки и реализации государством социальных программ в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры".

Публикация заключения экспертов по докладу России ожидается примерно через две недели. Выводы и рекомендации будут проанализированы Минтрудом совместно с коллегами из МИД и других ведомств. "Соберемся, внимательно проанализируем все полученные рекомендации и определимся с дальнейшей стратегией действий", - заключил Черкасов.

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах вступил в силу в 1976 году. Участвующие в нем страны обязаны предоставлять всем лицам, живущим на их территории, право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, право принимать участие в ведении государственных дел, голосовать и быть избранным на демократических выборах. В документе говорится также о праве народов на самоопределение, праве на труд, выбор работы, социальное обеспечение, на бесплатное начальное и общее образование.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Черкасов, Кирилл Игоревич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гончаренко: первый гол "Манчестер Юнайтед" развалил игру футболистов ЦСКА
2
Александр Емельяненко победил нокаутом в своем первом бою за три года
3
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
4
Глава МИД Сирии заявил, что Россия не нуждается в военной базе в Дейр-эз-Зоре
5
Таксопарк предлагал потерпевшей пассажирке "Яндекс.Такси" урегулировать спор мирно
6
Взрывы на складе боеприпасов под Винницей прекратились
7
Стивен Сигал назвал глупцами тех, кто верит во вмешательство России в выборы в США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама