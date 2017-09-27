РФ отчиталась в Женеве о выполнении пакта об экономических, социальных и культурных правах

ЖЕНЕВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Представленный Россией очередной доклад о выполнении положений Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах стал предметом разговора с экспертами комитета, который ведет мониторинг соблюдения этого документа. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС глава делегации РФ, заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Черкасов.

"Впечатление положительное. Диалог проходил в конструктивной рабочей атмосфере, вопросы были предметными, касались не только нюансов исполнения Россией обязательств по пакту, но и системных аспектов социальной защиты населения", - отметил он. Однако времени было катастрофически мало - всего шесть часов, продолжил замминистра. Российская делегация "постаралась емко ответить на все поставленные экспертами вопросы".

В Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, который следит за соблюдением пакта и оценивает периодические доклады стран-участниц, входят 18 независимых экспертов. По словам Черкасова, "по всем сегментам шел насыщенный и интересный разговор", членов Комитета интересовали, в частности, российские наработки в сфере поддержки социально уязвимых групп населения. "Обсуждалась также тема Крыма, и довольно плотно, - сказал глава делегации. - Мы представили подробную информацию о предпринимаемых там шагах в социальной сфере, образовании, здравоохранении, пенсионном обеспечении, развитии инфраструктуры".

Прямых вопросов о последствиях введенных против Москвы рядом стран Запада санкций не было, отметил замминистра. "Для России это влияние не является определяющим, и эксперты Комитета, думаю, это хорошо понимают, - добавил он. - Гораздо больше их интересовали, скажем, вопросы поддержки и реализации государством социальных программ в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры".

Публикация заключения экспертов по докладу России ожидается примерно через две недели. Выводы и рекомендации будут проанализированы Минтрудом совместно с коллегами из МИД и других ведомств. "Соберемся, внимательно проанализируем все полученные рекомендации и определимся с дальнейшей стратегией действий", - заключил Черкасов.

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах вступил в силу в 1976 году. Участвующие в нем страны обязаны предоставлять всем лицам, живущим на их территории, право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, право принимать участие в ведении государственных дел, голосовать и быть избранным на демократических выборах. В документе говорится также о праве народов на самоопределение, праве на труд, выбор работы, социальное обеспечение, на бесплатное начальное и общее образование.