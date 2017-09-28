Посольство РФ в США: интерес Москвы к Латинской Америке носит долгосрочный характер

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ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов в среду вручил верительные грамоты генеральному секретарю Организации американских государств (ОАГ) Луису Альмагро, их встреча прошла в конструктивном ключе. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Вашингтоне, где расположена штаб-квартира ОАГ.
В дипмиссии напомнили, что Россия является одним из "наиболее активных постоянных наблюдателей при ОАГ". "Мы рассматриваем Организацию как важную многостороннюю площадку для развития диалога в Западном полушарии, [как] региональный механизм, способствующий налаживанию межамериканского взаимопонимания и сотрудничества", - отметили в посольстве.
Там также подчеркнули, что "российский интерес к Латинской Америке носит последовательный, долгосрочный характер", кроме того, Москву со многими странами этого региона и Карибского бассейна "связывают отношения стратегического партнерства". В диппредставительстве указали, что РФ также старается выстраивать совместную конструктивную работу со всеми государствами Латинской Америки и "интеграционными объединениями".