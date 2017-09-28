Постпредство РФ при ООН: Россия не может продолжать разоружение, сотрудничая только с США

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Россия не может продолжать сокращение арсеналов ядерного оружия исключительно на двусторонней основе с Соединенными Штатами, и считает, что в этом процессе должны также учитываться вооружения других ядерных держав. Об этом заявили в среду в постоянном представительстве РФ при ООН.

"Россия не может двигаться дальше по пути сокращения ядерных вооружений исключительно на двусторонней основе с США (не говоря о том, что по-прежнему непонятна линия администрации [американского президента] Дональда Трампа по таким вопросам, как будущее ДСНВ и ДРСМД). Мы фактически уже вышли на рубеж, за которым соответствующие гипотетические переговоры должны будут носить многосторонний характер. Не учитывать потенциалы всех других государств, обладающих ядерным оружием, в процессе подобных обсуждений больше не получается", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства.

Российская сторона подчеркнула, что появление Договора о запрещении ядерного оружия, открывшегося для подписания 20 сентября, "не изменит ту реальность в сфере поддержания стратегической стабильности", которая требует "предельно ответственно и осторожно подходить к оценкам общих перспектив ядерного разоружения".

"Мы уделяем и будем уделять первостепенное внимание всем факторам, влияющим на обстановку в данной сфере", - подчеркнули в дипмиссии. Среди таких факторов в ней назвали создание США глобальной ПРО, перспективу размещения оружия в космосе, отказ США и ряда других стран ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерного оружия, планы Вашингтона "по созданию потенциала глобального молниеносного удара", а также "сохраняющиеся дисбалансы в области обычных вооружений".