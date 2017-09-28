Памфилова: на выборах президента РФ планируется использовать 10-12 тыс. КОИБов

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. На выборах президента РФ планируется использовать 10-12 тыс. комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов), заявила в четверг глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании круглого стола с представителями политических партий и экспертами.
"Если перед выборам 2016 года нас бомбардировали просьбой: "Дайте нам КОИБы, дайте нам КОИБы!", то сейчас мы ценой невероятных усилий добились того, что практически к президентской кампании ... удваиваем [количество КОИБов], минимум [их] будет 10 тыс., а то и 12 тыс.", - сказала председатель Центризбиркома.
Ранее в ЦИК РФ сообщили, что выборы президента России должны пройти 18 марта 2018 года.