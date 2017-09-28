МИД РФ: экономическое сотрудничество в ШОС нужно поднять до уровня политических связей

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УФА, 28 сентября. /ТАСС/. Экономическое взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо довести до уровня развития политического сотрудничества. Об этом заявил в четверг спецпредставитель президента России по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов в ходе Третьего форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.
По его словам, на сегодняшний день нормативно-правовая база ШОС практически на две трети состоит из документов, касающихся безопасности, политики и гуманитарной сферы. "Понимание того, что экономическое взаимодействие надо доводить и подтягивать до уровня политического взаимодействия, есть. Задача эта стоит, она постепенно решается", - сказал Хакимов.
Как отметил спецпредставитель президента РФ, одной из важнейших задач ШОС в экономической сфере является реализация соглашения о создании благоприятных условий для автомобильных перевозок. "Соглашение было подписано еще в 2014 году, в этом году уже вступило в силу, и создана совместная комиссия, которая должна обеспечить практическую работу. Речь идет о создании центра для выдачи разрешений, позволяющих оперативно выстроить взаимодействие в области автомобильных перевозок на обширном пространстве", - пояснил он.
Кроме того, указал Хакимов, до сих пор остается открытым вопрос о создании Банка развития и Фонда развития ШОС. "Здесь позиции сторон расходятся и пока единого знаменателя у нас нет. Но то, что финансовые механизмы нужны, для всех очевидно", - заявил он.
Как отметил дипломат, экономическая интеграция в рамках ШОС развивается по двум направлениям. Первое, стратегическое направление - сопряжение национальных стратегий развития и объединение потенциалов интеграционных форматов, таких как Евразийский экономический союз, "Один пояс - один путь", ШОС и АСЕАН.
"Второе направление, более прагматичное, - выстраивание на месте отраслевых связей, контактов между бизнес-кругами и в то же время между регионами", - сказал Хакимов. В этом контексте, по его словам, продвигается и пользуется поддержкой российская инициатива создания нового Форума глав регионов ШОС. "То, что делается на форуме в Уфе, - это исключительно важно для того, чтобы такой механизм заработал", - заключил он.