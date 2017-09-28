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ЦИК зафиксировал аномально высокую долю голосования на дому 10 сентября

Политика
28 сентября, 11:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Элла Памфилова подчеркнула, что эта ситуация недопустима, и призвала к усилению контроля за этой процедурой

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова обратила внимание на аномально высокую долю голосования на дому во время выборов в РФ 10 сентября и призвала к усилению контроля за этой процедурой.

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"В некоторых регионах на предыдущих выборах недопустимая была цифра, 17 и выше процентов. Даже на довыборах мы обратили внимание: голосование на дому превышает количество людей, пришедших на участки, это недопустимо", - заявила она на заседании круглого стола с представителями политических партий и экспертов по вопросам совершенствования избирательного законодательства. "Необходимы дополнительные меры контроля", - считает глава ЦИК.

Вместе с тем Памфилова сообщила, что региональные власти ведут работу по обеспечению доступности избирательных участков для маломобильных граждан. "Огромная работа в регионах проведена по спуску со вторых этажей на первый [избирательных] комиссий. Более доступными должны быть эти участки со всеми необходимыми условиями для тех, кто желает сам прибыть на участок, то есть вывести из-под домашнего голосования тех, кто способен и желает прибыть на участок", - сказала Памфилова.

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Темы
Единый день голосования - 2017
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
Страны
Россия
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