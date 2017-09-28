ЦИК зафиксировал аномально высокую долю голосования на дому 10 сентября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова обратила внимание на аномально высокую долю голосования на дому во время выборов в РФ 10 сентября и призвала к усилению контроля за этой процедурой.

"В некоторых регионах на предыдущих выборах недопустимая была цифра, 17 и выше процентов. Даже на довыборах мы обратили внимание: голосование на дому превышает количество людей, пришедших на участки, это недопустимо", - заявила она на заседании круглого стола с представителями политических партий и экспертов по вопросам совершенствования избирательного законодательства. "Необходимы дополнительные меры контроля", - считает глава ЦИК.

Вместе с тем Памфилова сообщила, что региональные власти ведут работу по обеспечению доступности избирательных участков для маломобильных граждан. "Огромная работа в регионах проведена по спуску со вторых этажей на первый [избирательных] комиссий. Более доступными должны быть эти участки со всеми необходимыми условиями для тех, кто желает сам прибыть на участок, то есть вывести из-под домашнего голосования тех, кто способен и желает прибыть на участок", - сказала Памфилова.