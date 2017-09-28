Глава Дагестана поблагодарил парламент и жителей республики за совместную работу

МАХАЧКАЛА, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов поблагодарил сотрудников парламента и жителей региона за совместную работу, передает корреспондент ТАСС с заседания Народного собрания республики.

71-летний Абдулатипов возглавляет Дагестан с января 2014 года.

"Спасибо всем депутатам, всем дагестанцам. Количество тех, кто понимает, что мы делали, значительно больше тех, кто этого не понимает", - заявил Абдулатипов в четверг на сессии парламента республики.

Глава Дагестана в среду сообщил СМИ, что он написал заявление об отставке. Абдулатипов подтвердил эту информацию на заседании Народного собрания.