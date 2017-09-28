Врио главы Нижегородской области призвал местные власти объединиться для развития региона

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, которого в четверг представил властям региона полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич, призвал все ветви областной власти объединиться для достижения общей цели - развития региона, передает корреспондент ТАСС.
''Я наслышан, что у разных ветвей власти города и среди общественных организаций были разногласия относительно того, как дальше развивать город, не всегда могли договориться. Я считаю, что зачастую это связано с тем, что есть инерция отношений, не хочется где-то отступать, соглашаться. Вот у меня такой инерции нет, нет причин подозревать меня в каких-то непрозрачных интересах. Моя задача - это исключительно развитие [региона]", - сказал Никитин, обращаясь к представителям местных властей.
Он отметил, что "нет никаких оснований не сплотиться, не сформировать единой цели". И сделать это надо быстро. У нас нет времени раскачиваться'', - заявил Никитин.
Ранее сообщалось, что период работы Валерия Шанцева на посту губернатора запомнится многим нижегородцам открытым противостоянием политических элит. Конфликт между Шанцевым и экс-главой Нижнего Новгорода, ныне вице-спикером регионального парламента Олегом Сорокиным длился несколько лет.
В октябре 2015 года Сорокин сложил полномочия главы Нижнего Новгорода, заявив, что оставил пост из-за разногласий с губернатором по вопросу приватизации крупнейших городских предприятий. Осенью 2016 года, когда Законодательное собрание региона нового созыва должно было приступить к работе, из-за неявки ряда парламентариев (не явились 18 из 50) не удалось собрать кворум и избрать нового спикера.
Выборы тогда не состоялись из-за сторонников Сорокина, которых, как сообщалось, не устраивал порядок выборов спикера, и они просили сделать процедуру более открытой. Шанцев тогда призвал устроивших демарш депутатов сдать мандаты.
По мнению экспертов, этот конфликт мог стать одним из факторов, повлиявших на отставку.
Президент России Владимир Путин 26 сентября принял отставку губернатора региона Валерия Шанцева, возглавлявшего Нижегородскую область на протяжении 12 лет, и назначил врио главы региона Глеба Никитина, занимавшего до этого должность первого заместителя главы Минпромторга РФ.