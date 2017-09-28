Врио главы Нижегородской области призвал местные власти объединиться для развития региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, которого в четверг представил властям региона полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич, призвал все ветви областной власти объединиться для достижения общей цели - развития региона, передает корреспондент ТАСС.

''Я наслышан, что у разных ветвей власти города и среди общественных организаций были разногласия относительно того, как дальше развивать город, не всегда могли договориться. Я считаю, что зачастую это связано с тем, что есть инерция отношений, не хочется где-то отступать, соглашаться. Вот у меня такой инерции нет, нет причин подозревать меня в каких-то непрозрачных интересах. Моя задача - это исключительно развитие [региона]", - сказал Никитин, обращаясь к представителям местных властей.

Он отметил, что "нет никаких оснований не сплотиться, не сформировать единой цели". И сделать это надо быстро. У нас нет времени раскачиваться'', - заявил Никитин.

Ранее сообщалось, что период работы Валерия Шанцева на посту губернатора запомнится многим нижегородцам открытым противостоянием политических элит. Конфликт между Шанцевым и экс-главой Нижнего Новгорода, ныне вице-спикером регионального парламента Олегом Сорокиным длился несколько лет.

В октябре 2015 года Сорокин сложил полномочия главы Нижнего Новгорода, заявив, что оставил пост из-за разногласий с губернатором по вопросу приватизации крупнейших городских предприятий. Осенью 2016 года, когда Законодательное собрание региона нового созыва должно было приступить к работе, из-за неявки ряда парламентариев (не явились 18 из 50) не удалось собрать кворум и избрать нового спикера.

Выборы тогда не состоялись из-за сторонников Сорокина, которых, как сообщалось, не устраивал порядок выборов спикера, и они просили сделать процедуру более открытой. Шанцев тогда призвал устроивших демарш депутатов сдать мандаты.

По мнению экспертов, этот конфликт мог стать одним из факторов, повлиявших на отставку.

Смена власти в регионе

Президент России Владимир Путин 26 сентября принял отставку губернатора региона Валерия Шанцева, возглавлявшего Нижегородскую область на протяжении 12 лет, и назначил врио главы региона Глеба Никитина, занимавшего до этого должность первого заместителя главы Минпромторга РФ.