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Врио главы Нижегородской области намерен в работе опираться на местные кадры

Политика
28 сентября, 12:25 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 28, сентября. /ТАСС

Глеб Никитин отметил возможность изменения структуры правительства региона, "потому что каждый руководитель свои приоритеты имеет"

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин на первых порах будет строить свою работу в регионе, опираясь на местные кадры. Изменения в команде будут происходить, но не в ближайшем будущем, сообщил он журналистам в четверг после церемонии представления полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаилом Бабичем.

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Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин

Биография врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина

"Опору и основу своей команды я вижу в местных кадрах. Что касается структуры правительства, то рано или поздно, конечно же, я буду ее менять, потому что каждый руководитель свои приоритеты имеет. Валерию Павлиновичу [Шанцеву] было удобно работать одним образом, мне будет удобно работать другим. Пока, естественно, я опираюсь на его команду ", - рассказал Никитин.

Также он отметил, что в ближайшее время планирует обсудить текущую повестку с членами правительства региона, руководителями региональных ведомств, после чего планирует сформировать "свое видение новой структуры".

"Планирую начать активную работу, естественно, со встреч с коллегами, с которыми предстоит работать, с представителями общественности. Сверим часы относительно того, какие проблемы я выделяю в качестве самых острых и первоочередных, какие нижегородцы считают таковыми, и в ближайшее время сформирую план ближайших шагов", - рассказал Никитин.

Президент России Владимир Путин 26 сентября принял отставку губернатора региона Валерия Шанцева, возглавлявшего Нижегородскую область на протяжении 12 лет, которому 29 июня 2017 года исполнилось 70 лет. Врио главы региона президент России назначил 40-летнего Глеба Никитина, занимавшего до этого должность первого заместителя главы Минпромторга РФ.

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Персоны
Никитин, Глеб Сергеевич Шанцев, Валерий Павлинович Путин, Владимир Владимирович
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