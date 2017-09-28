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Косачев: в Совфеде сожалеют, что американские коллеги не идут на контакт

Политика
28 сентября, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

По мнению сенатора, эта ситуация отвечает интересам "радикальных конгрессменов, которые в условиях отсутствия диалога позволяют себе подобного рода демарш" в отношении РФ

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сенаторы Совета Федерации удивлены отсутствием какой-либо реакции американских коллег - парламентариев на призывы возобновить диалог; для постепенной нормализации двусторонних отношений нужны обе стороны. Об этом заявил в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с делегацией американских экспертов во главе с президентом Центра национального интереса (США) Дмитрием Саймсом.

"По парламентской линии ситуация не менее странная, потому что мы постоянно обращаемся к нашим американским коллегам [с предложением] возобновить диалог. Удивительно не то, что [мы] встречаемся с отказом, мы в принципе не получаем ответов", - отметил Косачев.

Он добавил, что российские парламентарии не сдаются и готовы парламентскими возможностями всецело содействовать тому, чтобы РФ и США постепенно нормализовывали отношения. "Но и для этого танго тоже нужны двое", - сказал сенатор.

Сложившаяся ситуация, по мнению Косачева, "отвечает интересам определенной части американского истеблишмента, радикальных конгрессменов, которые в условиях отсутствия диалога просто позволяют себе подобного рода демарш в отношении России". При этом, полагает Косачев, такая ситуация не выдерживает ни малейшей критики, и она могла бы быть устранена, если бы две стороны могли говорить друг с другом напрямую.

Президент Центра национального интереса Дмитрий Саймс со своей стороны поблагодарил Косачева за приглашение посетить Совет Федерации. "Рады видеть здесь и господина [Сергея] Кисляка, мы скучаем по вам в Вашингтоне", - обратился он к бывшему послу России в США, назначенному накануне первым заместителем главы комитета СФ по международным делам.

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Кисляк, Сергей Иванович Косачев, Константин Иосифович
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