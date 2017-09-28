Вице-губернатор Кубани Алексеенко стал первым заместителем Кондратьева

КРАСНОДАР, 28 сентября. /ТАСС/. Должность первого заместителя губернатора введена на Кубани в четверг. Этот пост занял 39-летний Андрей Алексеенко, с 2015 года занимавший пост вице-губернатора и курировавший вопросы ТЭК, ЖКХ, строительства, ГО и ЧС, передает корреспондент ТАСС с заседания Заксобрания Краснодарского края.

В четверг на первом заседании Заксобрания нового созыва, в которое ушли сразу три вице-губернатора, депутаты одобрили изменения в структуре краевой администрации. В частности, были перераспределены министерства между курирующими их вице-губернаторами, а также учреждена должность первого замгубернатора.

Губернатор Вениамин Кондратьев пояснил журналистам, что его первый заместитель будет курировать все сферы и в отсутствие главы региона исполнять его административные функции.

"Он должен быть молодым, потому что все тенденции, которые происходят в крае, требуют активной работы. Я взял человека из своей администрации, который уже сделал много и может сделать еще больше. Это Алексеенко Андрей Анатольевич. <...> Он жесткий человек, он принципиальный человек, он доказал, что умеет принимать решения быстро и доводить дело конца", - отметил Кондратьев.

Андрей Алексеенко родился в 1978 году. В 2007 году начал работать в администрации Краснодара, позднее был замглавы Туапсинского района и главой Ейского района региона. В 2015 году назначен заместителем губернатора по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства. Позднее также курировал вопросы строительства, ГО и ЧС и другие.