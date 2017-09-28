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Защита задержанного россиянина Левашова просит, чтобы суд прошел в Испании

Политика
28 сентября, 15:01 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 28, сентября. /ТАСС

Адвокат Петра Левашова также обратила внимание на "политические мотивы" в этом деле

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МАДРИД, 28 сентября. /ТАСС/. Защита задержанного в Испании по запросу США гражданина РФ Петра Левашова просит, чтобы его дело рассматривал суд пиренейского королевства. Об этом заявила в четверг адвокат россиянина Маргарита Репина.

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По ее словам, защита настаивает, чтобы "разбирательство прошло в Испании". Она напомнила, что запросы на экстрадицию Левашова поступили не только от США, но и от России. Юрист отметила, что, если министерство юстиции королевства примет запрос от РФ, "процесс с США будет приостановлен". "И тогда Испания решит, какой процесс будет продолжаться", - уточнила Репина.

Защита россиянина также обратила внимание на "политические мотивы" в деле Левашова, экстрадиции которого добиваются сразу два государства. "Кто-то верит, что американское правительство хочет его только из-за преступлений в сфере информатики?" - поинтересовались юристы. Репина добавила, что жертвы от действий компьютерной сети типа ботнет также могут находиться на территории Испании.

Боится экстрадиции в США

Сам Левашов на суде заявил, что не хочет быть экстрадированным в Соединенные Штаты. "Я опасаюсь за свою жизнь", - отметил он, добавив, что в США его ждут "условия, несовместимые с жизнью, чтобы выпытать российские секреты". "Последние десять лет я работал на "Единую Россию", - поделился гражданин РФ. - Я собирал информацию про оппозиционные партии и доводил ее до нужного круга людей".

Как подчеркнул Левашов, он является "офицером российской армии" и подписывал документы о неразглашении информации. По его словам, в случае экстрадиции в Соединенные Штаты он "в течение года расстанется с жизнью". "Они [США] будут делать все, чтобы получить информацию военного характера, о "Единой России", - добавил задержанный, уточнив, что никогда не жил в Соединенных Штатах и не имеет контактов в этой стране.

Отвечая на вопрос, хочет ли он, чтобы его выдали России, Левашов сказал: "Я хочу сначала ознакомиться с документами, чтобы понять, почему РФ требует моей экстрадиции".

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