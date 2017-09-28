Политолог: непродление Киевом закона об особом статусе приведет к срыву минского процесса

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Если закон об особом статусе Донбасса не будет продлен, то это фактически станет срывом Киевом минского процесса. Об этом заявил в четверг директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он выступил в Совете Федерации на заседании Комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины по теме "Последний рубеж: что произойдет в связи с завершением действия закона Украины об особом статусе Донбасса 18 октября".

"Если закон об особом статусе не будет продлен, то фактически Украина сорвет минский процесс, то есть минские соглашения по вине Украины выполнены быть не могут, - сказал он. - Что такое в принципе особый статус - это формат будущего республик в составе Украины. Нет особого статуса - нет будущего".

Пять "факторов риска"

В этой связи политолог выделил пять основных, как он их назвал, "факторов риска", возникающих в результате отказа Киева продлевать закон об особом статусе.

Во-первых, считает Чеснаков, это "нормативный фактор". "Закон об особом статусе - единственный нормативный документ, который фиксирует сам этот термин - особый статус, - пояснил он. - Больше в украинском законодательстве нет никаких документов на этот счет".

В этой связи политолог напомнил, что Киев должен был также принять соответствующую поправку в конституцию. Именно в ней закон об особом статусе должен был быть упомянут как основа существования отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Но поправка не была принята. "Все остальное законодательство должно было базироваться на этой поправке. Нет поправки, нет особого статуса - не о чем разговаривать", - указал Чеснаков.

Во-вторых, уверен политолог исчезает "фактор стимула", то есть больше нет стимула обсуждать будущее. "На самом деле, его нет не только со стороны республик, но и со стороны Украины, - продолжал он. - Украина откровенно не хочет обсуждать этот формат, она считает, что должна от республик получить лишь согласие на капитуляцию".

Но, уверен Чеснаков, страны, которые являются гарантами минского процесса, с этой позицией согласиться не могут. "Поэтому, я думаю, что тема особого статуса и закона об особом статусе [Донбасса] явно будет поднята на уровне "нормандской четверки", - добавил он.

В-третьих, исчезает "фактор имплементации". "Окончательно теряет смысл не только "формула Штайнмайера", но и вся система пошагового исполнения вопросов безопасности и политических вопросов, а все политические шаги построены именно на основе закона об особом статусе", - отметил Чеснаков.

Последние два фактора - это "фактор безопасности" и "фактор кризиса форматов". Другими словами, как считает эксперт, перестает действовать принцип необходимости прекращения огня в Донбассе для дальнейших переговоров. "Стимулировать людей отказаться от обстрелов без каких-либо условий невозможно, нужны внятные форматы мирной жизни, в которых они не будут лишены политических и гражданских прав", - отметил Чеснаков.

Одновременно возникает кризис всех форматов переговоров, не только минского, но и на уровне экспертов нормандского формата. "То есть отказ от продления закона об особом статусе приведет не только к кризису Минского переговорного процесса, но вообще всех переговорных форматов", - заключил директор Центра политической конъюнктуры.

Закон об особом статусе

Согласно минским соглашением, Киев должен был ввести в действие закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" как основы политического урегулирования. Документ был принят в октябре 2014 года, но сроком только на три года и на практике так и не вступил в действие. В марте 2015 года президент Украины Петр Порошенко вопреки минским соглашениям без согласования с представителями Донбасса внес в данный закон поправки, которые фактически заблокировали действие закона до момента проведения выборов в Донбассе. 18 октября нынешнего года действие закона истекает.